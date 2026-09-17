Encuentran sin vida a dos mujeres en un conjunto de Bogotá; un frasco es clave

El miércoles 16 de septiembre, las autoridades de Bogotá realizaron la inspección de un apartamento ubicado en Bosa, luego del hallazgo de dos mujeres sin vida. El hecho ocurrió en un inmueble del conjunto Parques de Bogotá-Alcaparro, ubicado en inmediaciones de la calle 80 Bis con carrera 24. Sin embargo, el caso se conoció públicamente un día después.

De acuerdo con el informe oficial de la Zona de Atención 25 de la Policía Nacional de Colombia, revelado por Gato Noticias, un ciudadano alertó a las autoridades sobre la presencia de las dos mujeres en la vivienda.

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Tras recibir la llamada de emergencia, los cuadrantes de la Policía se desplazaron hasta la dirección indicada e ingresaron al inmueble para verificar la situación.



Durante la inspección, los uniformados encontraron a una mujer de 66 años tendida en el pasillo del apartamento. Al mismo tiempo, en una de las habitaciones, hallaron el cuerpo de una segunda víctima, de 39 años, sobre una cama.

En la primera revisión, los policías constataron que los cuerpos no presentaban signos visibles de violencia. Sin embargo, esta circunstancia no permite descartar otras hipótesis sobre lo ocurrido, por lo que será Medicina Legal la encargada de establecer las causas de los fallecimientos.

¿Qué encontraron las autoridades en el apartamento de Bosa?

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Durante las labores de campo y la recolección de elementos materiales probatorios, los peritos encontraron un frasco de material plástico que la mujer de 39 años mantenía empuñado en una de sus manos.

El recipiente no tenía etiqueta identificativa y contenía una sustancia líquida de tonalidad café. Ante este hallazgo, las autoridades aplicaron el protocolo de cadena de custodia para embalar el elemento y trasladarlo a los laboratorios correspondientes.

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En Medicina Legal, los profesionales de toxicología realizarán los análisis químicos e instrumentales necesarios para identificar los componentes de la sustancia y determinar si pudo tener alguna relación con la muerte de las dos mujeres.

Por su parte, El Tiempo informó que la Fiscalía tendría conocimiento de que las víctimas serían madre e hija y que una de las hipótesis que se maneja es que los fallecimientos estarían relacionados con una posible sustancia tóxica. No obstante, esta versión aún es materia de investigación y se espera el resultado de los estudios forenses.

¿Qué se sabe de los cuerpos de las mujeres halladas en Bosa?

Tras el hallazgo, la Policía acordonó el inmueble con el objetivo de preservar la escena y evitar la alteración o contaminación de posibles elementos materiales probatorios.

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Posteriormente, las diligencias de inspección técnica de los cuerpos y los actos urgentes quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Los investigadores buscan establecer la cronología de lo ocurrido dentro del apartamento, determinar cuánto tiempo llevaban las víctimas en el lugar y establecer mediante los estudios forenses la causa de muerte de ambas mujeres.

