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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Andrea Valdiri sufrió un insólito accidente antes de su regreso a Stream Fighters

Andrea Valdiri sufrió un insólito accidente antes de su regreso a Stream Fighters

Por medio de redes sociales, la barranquillera compartió el momento que vivió durante una grabación, cuando una estructura metálica cedió, haciendo que terminara en el suelo.

La Divaza acompañando a Andrea Valdiri en evento de Stream Fighters previo a la insolita caida de la barranquillera
Andrea Valdiri junto a La Divaza en la promocion de Stream Fighters, previo a la insólita caída que sufrió durante las grabaciones de su regreso al ring
Foto: @valdirifitness
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La empresaria barranquillera, Andrea Valdiri, compartió por medio de sus redes sociales el detrás de cámaras de una sesión fotográfica en Barranquilla. Durante la grabación en un improvisado ring, cayó directo al suelo.

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Al parecer, la creadora de contenido se habría apoyado con bastante fuerza sobre una de las barras del cuadrilátero. La estructura metálica no aguantó la presión ejercida, cediendo de manera inmediata, provocando la caída de la modelo.

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Aunque la influencer impactó contra el césped, no dudó en reírse y compartir el momento en su segunda cuenta de Instagram. También bromeó sobre lo fácil que hubiese sido sufrir una lesión antes de iniciar su preparación atlética.

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En la grabación, la modelo se refirió entre carcajadas al suceso vivido: "Ay, pendejamente me he podido fracturar. Eso que no hemos empezado a entrenar". Restándole gravedad al percance en su residencia.

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Este incidente aconteció justo tras confirmarse su regreso al boxeo aficionado en la quinta edición de Stream Fighters. El espectáculo digital organizado por el streaming Westcol, el cual tendrá lugar en el Coliseo MedPlus de la ciudad de Bogotá.

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Anteriormente, la barranquillera se enfrentó a la empresaria de fajas, Yina Calderón, quien abandonó el ring a pocos segundos de haber iniciado. Sin embargo, en esta ocasión se enfrentará al influencer venezolano La Divaza

¿Por qué peleará Andrea Valdiri contra La Divaza en el Stream Fighters 5?

Según la organización, esta decisión se debe al alto nivel de la colombiana, ya que indican haber tenido dificultades para hallar rivales femeninas. Motivo que llevó a los encargados a realizar el enfrentamiento entre el reconocido influencer, buscando nivelar la experiencia en el escenario.

En cuanto a esta situación, la modelo habló de sus motivos personales para subir al ring afirmando que: "No subo a ese ring para demostrar que soy más fuerte que un hombre. Subo para demostrarme que soy más fuerte que mis miedos, mis dudas y todos los límites que alguna vez quisieron ponerme".

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En el cara a cara realizado previo al combate, el creador de contenido venezolano lanzó una contundente advertencia a su contrincante: "No, mi amor, yo sí te voy a dar las trompadas que no te han dado. Prepárate porque yo no voy a salir corriendo". Este encuentro se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre.

Este enfrentamiento que se realizará en la quinta edición de Stream Fighters mantiene a los seguidores de ambos artistas a la expectativa; algunos de ellos creen que ganará Andrea Valdiri y otros La Divaza.

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