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Greeicy Rendón reveló 'infidelidad' de Mike Bahía: "No sabes lo que lloré"

La cantante colombiana contó que vivió una noche de angustia ante una posible traición amorosa durante el confesionario de Rosalía. Su confesión hizo que el público viviera momentos de tensión.

Greeicy Rendon revela detalles sobre sospecha de infidelidad de Mike Bahia
Greeicy Rendon confeso en el show de Rosalia la angustiosa noche que vivio por una sospecha de infidelidad de Mike Bahia que la hizo llorar
Foto collage realizado por La Kalle: @greeicy y @elespanol2015
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

En medio del confesionario de Rosalía en el Kaseya Center de Miami, la reconocida cantante Greeicy Rendón subió al escenario y se confesó. Durante la amena conversación entre las artistas, salió a la luz una posible infidelidad.

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Greeicy reveló detalles de su relación con el cantante Mike Bahía; inició su relato recordando la solidez de su relación de 14 años, a la cual se refirió con las siguientespalabras: “Tengo una relación de 14 años construida con unas bases muy sólidas de confianza y de respeto”, afirmó.

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¿Qué le dijo Greeicy a Rosalía sobre Mike Bahía?

La actriz contó que su pareja había viajado a la Semana de la Moda, la cual se realizó en Nueva York. Mike le habría enviado una foto antes de descansar, acción que sembró en ella dudas. “Me dice que está en la cama con foto. Nunca en la vida hemos tenido ese hábito”.

Las dudas se reafirmaron en horas de la madrugada cuando la intérprete recibió un mensaje, pero no uno normal; dicho mensaje provenía de un número desconocido, su contenido era un video. Al abrir el archivo, estaba su pareja al fondo compartiendo de forma cariñosa con otra mujer en escena comprometida.

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“A las dos o las tres de la mañana me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado y era un video en el que se veía a mi pareja, muy al fondo, con alguien muy acaramelado”, relató, dejando atónito al público y a Rosalía bastante impresionada.

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En ese momento, la caleña sintió una angustia horrible acompañada de una enorme confusión sobre lo que sucedía. “Sentí un vacío de esos que… empecé a temblar”, confesó que el video le había generado un fuerte impacto emocional.

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Sin embargo, la actriz intentó guardar la calma y bromeó sobre su reacción inicial ante la supuesta traición. “Si la está pasando bueno, no voy a ser yo quien le destruya ese momento”, comentó durante el show.

Esta situación la llevó a tomar una drástica decisión, que incluiría dejar su hogar a pesar de las horas de la madrugada. “Respiré, agarré las llaves del carro, empaqué en la maleta lo más que pude, empaco mi chinito y me lo llevo”, detalló.

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¿Cómo reaccionó Rosalía ante la confesión de Greeicy?

La angustia que sintió en el momento al imaginar que ese sería el fin de su relación, tras 14 años juntos: “No sabes lo que lloré, la nostalgia que tenía, la confusión, la cantidad de preguntas que me hice”, reveló la intérprete ante los fans.

En medio de la confesión realizada por Greeicy Rendón, tanto los asistentes como la catalana sintieron la tensión del ambiente, reflejada en un profundo silencio que se apoderó del auditorio.

Finalmente, en medio del drama por una posible traición, la intérprete de 'A veces A besos' desveló la verdad de la traición. "Rosi… era un sueño", exclamó entre risas. Todo fue una pesadilla vivida mientras dormía; en ese momento la tensión se rompió.

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