¿Confirmó la ruptura? Valentina Ferrer reaccionó a los rumores sobre J Balvin

Valentina Ferrer volvió a estar en el centro de los comentarios en redes sociales luego de compartir un video que muchos relacionaron con los rumores sobre el supuesto distanciamiento de J Balvin. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que su relación haya terminado, una particular elección de la modelo encendió todavía más las especulaciones.

La argentina publicó el pasado viernes 11 de septiembre un TikTok en compañía de su hijo, Río, y escribió junto al video: “Un rato libre, aprovechando a recargar energía. Mi Todo”.



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Hasta ahí, la publicación parecía ser un momento familiar más. Sin embargo, el detalle que llamó la atención apareció en el audio que eligió para acompañar las imágenes: una canción de Karol G que contiene una frase sobre una relación que habría llegado a un punto complicado.

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La publicación de Valentina Ferrer que desató las teorías sobre J Balvin

Valentina Ferrer utilizó un fragmento de la canción ‘Alguien que te amaba’, de Karol G, y fue precisamente la letra seleccionada la que hizo que sus seguidores comenzaran a relacionar el video con las versiones que circulan sobre su relación con J Balvin.

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En el fragmento se escucha: “Rompiste todas las promesas de este amor y el verano rosa ahora es un invierno”.

La elección de esas palabras provocó que el contenido fuera interpretado por algunos usuarios como una posible indirecta sobre su situación sentimental. Sin embargo, Ferrer no escribió de manera explícita que estuviera atravesando una ruptura ni confirmó que el mensaje estuviera dirigido al cantante colombiano.

Lo que sí resulta llamativo es que la modelo ha reaccionado a comentarios relacionados con las especulaciones que han aparecido en sus redes sociales, dejando claro que está al tanto de las conversaciones que se han generado alrededor de su relación.

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Por ahora, la situación continúa rodeada de preguntas. Los rumores sobre una posible separación entre Valentina Ferrer y J Balvin han tomado fuerza en los últimos días, pero no existe una confirmación pública de ninguno de los dos sobre el supuesto final de su relación.

La publicación junto a Río y la canción de Karol G se convirtió así en uno de los elementos que alimentaron las teorías de sus seguidores, especialmente por la frase que decidió incluir en el video.

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Mientras tanto, Valentina Ferrer continúa compartiendo contenido en sus redes sociales y, hasta el momento, el mensaje más concreto de su reciente publicación fue el que dedicó a su hijo: “Mi Todo”.