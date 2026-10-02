¿Volvieron? Andrea Valdiri rompe silencio sobre VIDEO con Felipe Saruma en el GYM

Andrea Valdiri volvió a llamar la atención de varios internautas tras la difusión de un video en el que aparece en el mismo gimnasio donde también se encontraba su exesposo, Felipe Saruma. La creadora de contenido confirmó que el encuentro con su expareja fue real.

El momento ocurrió poco después de que la influenciadora anunciara la ruptura de su relación con Juan Daniel Sepúlveda. Las imágenes, en las que aparecía el creador de contenido cerca de ella, desataron de inmediato teorías sobre una posible reconciliación.

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Aunque el polémico video fue cuestionado y algunos internautas dudaron de su veracidad, e incluso pensaron que se trataba de un doble, Andrea decidió aclarar lo ocurrido durante el podcast 'Tamo En Vivo'. Tras varias semanas de especulaciones en redes sociales, ella habló sobre lo que realmente sucedió en aquellas instalaciones.



¿Por qué Andrea Valdiri y Felipe Saruma se reencontraron en el gimnasio?

Según explicó, el encuentro con Felipe ocurrió por un cambio en su rutina de entrenamiento. Contó que llevaba varios años trabajando con el mismo instructor, pero comenzó a alternar sus entrenamientos: “Kevin ha sido mi entrenador durante años. Yo dejé de ir porque comencé con el boxeo entre Medellín, Barranquilla".

Al regresar a su gimnasio habitual, coincidió con su exesposo, quien también entrenaba con el instructor: “Primero fue lunes que martes”, aclaró, y aseguró que el encuentro no fue planeado. Aunque sintió cierta presión, continuó con su rutina.

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En medio de la sesión, 'La Valdiri' le pidió a una persona que la grabara realizando su rutina y posteriormente publicar la grabación en sus redes. Por pura casualidad, Felipe apareció caminando al fondo del lugar, dando origen al video viral.

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Lejos de intentar esconderse o detener la grabación del video, la empresaria optó por compartir el material con naturalidad. Ella aclaró que no consideró necesario ocultarse porque entre ambos no existe ningún tipo de problema o diferencia negativa.

La escena provocó diferentes reacciones en plataformas digitales, varios internautas analizaron el video buscando pistas. Sin embargo, en el clip no se observa interacción directa, miradas ni cruce de palabras entre ellos mientras realizaban sus rutinas.

¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma se reconciliaron?

Las declaraciones de Andrea Valdiri dejaron claro que ella y Felipe Saruma no retomaron su relación. El encuentro en el gimnasio fue una coincidencia y no representa una nueva oportunidad sentimental para la expareja.

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Durante sus declaraciones, la barranquillera aseguró que ambos mantienen una relación tranquila después de su divorcio. “Yo creo que hoy en día yo me encuentro a Saruma y yo creo que nosotros no tenemos rencor de nada”, afirmó la creadora de contenido al referirse a su vínculo actual.

'La Valdiri' también explicó que considera que su matrimonio terminó de una manera sana, lo que les permite coincidir sin inconvenientes. Además, señaló que no suele hablar de Saruma en sus redes sociales porque no busca llamar su atención ni generar nuevas polémicas alrededor de su historia.

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