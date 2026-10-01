Sale a la luz VIDEO de Diomedes Díaz durante sus últimas hospitalizaciones; generó reacciones

Diomedes Díaz, conocido como el 'Cacique de la Junta', volvió a ser tema de conversación entre sus seguidores por un video que circula en redes sociales y que lo muestra durante una de sus últimas hospitalizaciones, recostado en una cama y conectado a equipos médicos.

La grabación permite ver al intérprete de 'La Plata' acompañado al parecer por dos personas mientras permanece en la habitación. En diferentes momentos mueve sus manos y cambia ligeramente de posición, mientras se escucha una conversación en la que participan dos mujeres y el cantante.

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¿Qué se escucha en el video de Diomedes Díaz?

Aunque parte de la conversación no se entiende con claridad, especialmente la voz del cantante, una de las mujeres explica detalles relacionados con una intervención médica: “Y esos son ligamentos que son hilos, son como un hilo que son venitas, son muchos así. Y él quitó dos como un hilo y el bisturí por este lado todo le quité”.

La mujer continúa explicando el procedimiento y menciona: “Quedó superlimpio”. En medio de la conversación, el cantante interviene y responde: “Perdón, mamita...” y posteriormente hace una comparación para referirse a lo que están hablando.

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“Bueno, y fíjate que eso es como... como el cable de un teléfono. Es puro cablecito”, dice el interprete. Después, otra mujer comenta: “Claro que si le tocan un nervio o algo...”, mientras el recordado responde: “Bueno, así andaba yo. Mm. Ay, ve”.

Hacia el final de la grabación, 'El Cacique de La Junta' vuelve a intervenir, con su particular sentido del humor, dijo: “Si yo tuviera una nariz como Jorge Oñate la hubiera arrastrao' por el suelo”. Tras escuchar la frase, las personas que lo acompañan comienzan a reírse.

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En las imágenes aparece Diomedes Díaz hospitalizado en una clínica de Valledupar, durante los últimos años de su vida. Y aunque estaba atravesando un momento delicado de salud, se le ve contento, tranquilo y rodeado de su familia.



En el video, el Cacique conversa con su última… pic.twitter.com/oYA7HwHV4e — Diomedes Díaz (@DiomedesDiaz) October 1, 2026

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video de Diomedes?

La publicación generó diferentes comentarios entre quienes recordaron al cantante y su particular manera de hablar. Algunos usuarios incluso replicaron una parte de la conversación en la que se menciona a Jorge Oñate: “Si yo tuviera una nariz como Jorge Oñate la hubiera arrastrao' por el suelo”.

Entre las reacciones también aparecieron mensajes como: “No soltaba a Oñate jajajaja”, “Falta que nos haces para un vallenato nuevo de peso” y “Tan bello mi Cacique, cómo te extrañamos”. Otros preguntaron con humor: “¿Estaba hablando o cantando?”.

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También hubo quienes cuestionaron la publicación del material y escribieron: “¿Y para qué suben ese video de Diomedes en esa condición, por Dios?”. El recuerdo del artista continúa apareciendo en redes sociales y en homenajes realizados por sus familiares.

¿Cuáles fueron algunas de las hospitalizaciones de Diomedes Díaz?

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El artista falleció el 22 de diciembre de 2013 y durante los años anteriores tuvo diferentes ingresos a centros médicos por accidentes, procedimientos quirúrgicos y quebrantos de salud. Uno de los antecedentes registrados corresponde a 1998, cuando fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré.

Según la información registrada en internet, aquella enfermedad neurológica afectó gravemente su movilidad y derivó en un estado crítico que requirió atención médica prolongada. Años después, en 2007, sufrió un infarto que llevó a que le realizaran un cateterismo y posteriormente volvió a urgencias por problemas respiratorios.

En 2012, mientras se dirigía a su finca, el interprete sufrió un accidente y tuvo que ser trasladado de urgencia a la Clínica Shaio, en Bogotá. El cantante presentaba varias costillas fracturadas y líquido en los pulmones, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica.

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