Adiós para siempre a exclusivo colegio de Bogotá; hay fecha de cierre y últimos graduados

El Gimnasio José Joaquín Casas, una institución educativa con 67 años de trayectoria en Bogotá, anunció que cerrará sus puertas definitivamente y ya no operará más el otro año.

Según el anuncio oficial, esta institución finalizará definitivamente sus actividades académicas el próximo 30 de noviembre de 2026, cuando acaba el año escolar y en el que tendrá su última ceremonia de graduados.

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La decisión fue comunicada a la comunidad educativa mediante una carta abierta firmada por su director general, Jaime Enrique Leal Melo.



El anuncio marca el cierre de un proyecto educativo que comenzó en 1959 y que durante casi siete décadas acompañó la formación de varias generaciones de estudiantes en el norte de la capital. El colegio, de carácter mixto y bilingüe, tiene su sede en la carrera Séptima con calle 173.



Un colegio que comenzó con 40 estudiantes

La historia del Gimnasio José Joaquín Casas se remonta a 1959, cuando inició actividades bajo la dirección del maestro, pedagogo e ingeniero civil Jaime Leal González, quien vivió entre 1924 y 2019.

En sus primeros años, la institución contaba con apenas 40 estudiantes. Con el paso del tiempo, el proyecto educativo creció y se consolidó dentro de la oferta privada de colegios de Bogotá, formando a distintas generaciones de alumnos.

La propuesta del fundador estuvo orientada hacia la formación académica y humana. Entre los principios asociados con su legado estuvo la frase “Hacia la Humana Perfección”, que se mantuvo como parte de la identidad institucional.

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A lo largo de su trayectoria, el colegio desarrolló una propuesta que incluyó la enseñanza de inglés y francés, además de actividades relacionadas con áreas como robótica, educación emocional y golf.

¿Por qué cierra el colegio José Joaquín Casas?

De acuerdo con la carta difundida por la institución, la decisión de finalizar sus operaciones responde a retos acumulados durante los últimos años y a transformaciones sociales, estructurales y educativas que han modificado las condiciones en las que funcionan los establecimientos escolares.

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La dirección señaló que la vocación docente permanece, pero reconoció que el contexto educativo en el que se desarrolló el proyecto ya no es el mismo.

El colegio calificó el cierre como “una decisión difícil y profundamente sentida”, y aseguró que fue asumida con responsabilidad, serenidad y gratitud hacia quienes hicieron parte de su historia.

Las actividades académicas continuarán hasta el 30 de noviembre de 2026, fecha establecida para el cierre definitivo de sus labores educativas.

Colegios tradicionales se ven golpeados

El cierre del Gimnasio José Joaquín Casas ocurre en un momento en el que el sector educativo privado enfrenta transformaciones relacionadas con la composición de las familias, la matrícula y las nuevas dinámicas sociales.

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Uno de los factores que ha generado preocupación en el sector es la disminución de la natalidad en Colombia, fenómeno que puede reducir progresivamente el número de niños y jóvenes disponibles para ocupar los cupos escolares.

En Bogotá, estos cambios también se han reflejado en decisiones tomadas por instituciones con décadas de trayectoria. A comienzos de 2026, por ejemplo, el Gimnasio Campestre y el Marymount anunciaron una fusión para conformar una institución mixta.

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Estos procesos muestran algunos de los desafíos que enfrentan los colegios privados tradicionales ante un escenario demográfico y educativo diferente al de décadas anteriores.

Colegio cierra con emotivo mensaje

Más allá del cierre de las actividades académicas, el mensaje de despedida del Gimnasio José Joaquín Casas pone el énfasis en la historia construida durante sus 67 años.

La institución sostuvo que el final de las clases no representa, desde su perspectiva, la desaparición de lo construido por estudiantes, docentes, familias y exalumnos. En su carta, planteó que la educación también permanece en las decisiones y aportes que realizan quienes pasaron por sus aulas.

“Una institución que cierra, pero no una historia”, fue una de las frases utilizadas por el colegio para resumir el significado de este momento.

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Es por eso que el 30 de noviembre de 2026 marcará el final de las actividades académicas de una institución que comenzó en Bogotá con 40 estudiantes en 1959, y este año hará el cierre definitivo con su última ceremonia de graduaciones.