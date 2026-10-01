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La Kalle  / Cierre de colegios

Cierre de colegios

Cierre de colegios

Cierre de Colegio - Imagen referencial
Bogotá

Adiós para siempre a exclusivo colegio de Bogotá; hay fecha de cierre y últimos graduados

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