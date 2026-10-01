Mujer condenada a pena de muerte sobrevivió a la inyección letal y tuvo que ser reanimada

Este miércoles 30 de septiembre en el estado de Tennessee intentó llevar a cabo la ejecución de Christa Pike, de 50 años, en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend. Sin embargo, la mujer sobrevivió al procedimiento de inyección letal, una situación que generó sorpresa entre las personas presentes.

De acuerdo con testimonios de periodistas que presenciaron el procedimiento, durante la ejecución Pike mostró señales de vida, manifestó sentir dolor en uno de sus brazos, cantó e incluso llegó a roncar.

Publicidad

Puedes leer: Hallan sin vida a reconocido cantante de música popular en Meta; estaba en la orilla de un río



“Este hecho es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida en la era moderna”, declaró Robin Maher, directora del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), al diario The New York Times.



Ante las complicaciones registradas durante el procedimiento, las autoridades trasladaron a Pike a un centro médico externo. Maher calificó el episodio como uno de los fallos más graves registrados durante una ejecución moderna.

¿Por qué Christa Pike está condenada a la pena de muerte?

La historia de Christa Pike se remonta a 1995, cuando tenía 18 años. En ese entonces, ella y su novio, quien tenía 17 años, atacaron y causaron la muerte de su compañera de clase Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes en Tennessee.

Publicidad

Uno de los elementos que más llamó la atención durante la investigación fue que en el pecho de la víctima encontraron una estrella de cinco puntas grabada, símbolo que ha sido asociado con el satanismo.

Publicidad

¿Cómo es el caso de Christa Pike?

El caso de Christa Pike ha tenido diferentes recursos y procesos judiciales a lo largo de los años. Sus abogados han argumentado que la reclusa fue víctima de abuso físico, negligencia y experiencias traumáticas durante su infancia.

Puedes leer: Cantante de famosa canción ‘El Mayor de los Ranas’ fue baleado en un restaurante

Publicidad

Asimismo, la defensa ha señalado que Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático después de recibir la condena a muerte.

Por esta razón, sus abogados presentaron solicitudes de clemencia en las que apelaron a sus antecedentes y condiciones psiquiátricas. Estas peticiones fueron rechazadas.

Publicidad

¿Qué otros casos de inyección letal han fallado?

El caso de Christa Pike, cuyo procedimiento se prolongó durante varias horas y terminó con su traslado a un hospital, vuelve a poner la atención sobre otras ejecuciones mediante inyección letal que presentaron complicaciones.

En 2009, el caso de Romell Broom en Ohio terminó sin que pudiera ejecutarse la pena después de que el equipo encargado del procedimiento intentara durante horas encontrar una vía intravenosa adecuada.

Publicidad

Una situación similar ocurrió con Doyle Lee Hamm en Alabama en 2018. Los encargados de la ejecución tuvieron dificultades para acceder a sus venas y finalmente el procedimiento fue suspendido.

Por otro lado, el uso de combinaciones de medicamentos que han generado cuestionamientos también ha estado relacionado con ejecuciones controvertidas.

Publicidad

En 2014, durante la ejecución de Clayton Lockett en Oklahoma, los encargados tuvieron problemas con la vía intravenosa y el procedimiento se prolongó. Lockett mostró signos de conciencia antes de morir aproximadamente 43 minutos después de iniciada la ejecución.