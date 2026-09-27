Exfutbolista anunció la muerte de su esposa dos días después de convertirse en padres

Mark Raymond Hutchings, exfutbolista australiano, confirmó el fallecimiento de su esposa, Hannah Camplin, apenas dos días después del nacimiento de la primera hija de la pareja.

La noticia fue compartida por el propio deportista a través de sus redes sociales, donde dedicó un mensaje a Hannah y contó parte del difícil momento que atraviesa junto a la pequeña Sofía.

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La pareja acababa de convertirse en padres y se encontraba viviendo los primeros días junto a su bebé cuando ocurrió la inesperada pérdida. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, las causas del fallecimiento de Hannah Camplin se encuentran bajo investigación médica.



El anuncio de Mark Hutchings rápidamente llamó la atención debido al corto periodo que transcurrió entre el nacimiento de su hija y el fallecimiento de Hannah.

¿Quién era Hannah Camplin, esposa de Mark Hutchings?

Hannah Camplin era la esposa del exjugador de fútbol australiano Mark Raymond Hutchings. Ambos acababan de convertirse en padres de su primera hija, Sofía, cuando ocurrió el fallecimiento.

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La llegada de la bebé representaba un momento especial para la pareja, que comenzaba una nueva etapa familiar. Sin embargo, apenas dos días después del nacimiento, Mark tuvo que comunicar la muerte de Hannah.

Según lo expresado por el exfutbolista, uno de los grandes sueños de su esposa era convertirse en madre. Por eso, el momento tuvo un significado todavía más doloroso para él, pues Hannah alcanzó a recibir a su hija antes de su repentina partida.

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Mark decidió contar lo sucedido públicamente y utilizar sus redes sociales para despedirse de su esposa, además de agradecer a las personas que se acercaron a él y a su familia con mensajes de apoyo.

¿Qué dijo Mark Hutchings sobre la muerte de su esposa?

En el mensaje que publicó, el exfutbolista habló directamente sobre el impacto que tuvo la pérdida de Hannah y reconoció que se encuentra devastado por lo ocurrido.

Mark recordó que su esposa falleció dos días después de dar a luz a Sofía y habló del momento que están atravesando él y su pequeña hija.

También hizo referencia al deseo que tenía Hannah de convertirse en madre. La pareja acababa de cumplir ese sueño con el nacimiento de Sofía, pero la familia tuvo que afrontar una situación completamente inesperada poco después.

Entre los detalles compartidos por el exdeportista estuvo también su agradecimiento a quienes le han enviado mensajes desde que dio a conocer la noticia.

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Mark explicó que ha recibido numerosas muestras de apoyo y reconoció que no siempre puede contestarlas todas. Aun así, dejó claro que valora profundamente cada uno de esos mensajes en medio de estos días.

El exfutbolista aprovechó además su publicación para despedirse de Hannah en nombre suyo y de su hija Sofía.

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"Te amamos y te extrañaremos", fue parte del mensaje con el que Mark se dirigió a su esposa, dejando también presente el vínculo que Hannah tendrá con la pequeña que acababa de llegar a la familia.