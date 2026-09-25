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Reportan brote de nuevo virus mortal en varios países; hay muertos y varios contagiados

Aunque la mayoría de las personas infectadas pueden permanecer sin síntomas, una pequeña proporción puede desarrollar cuadros graves.

Representación gráfica de partículas virales con una persona usando mascarilla al fondo, ilustrando el brote de un nuevo virus mortal en varios países.
Autoridades sanitarias en alerta tras reportarse un brote de un nuevo virus mortal que deja múltiples contagiados y fallecidos
Foto: imagen realizada con IA (Google Flow)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

El Instituto Superior de Sanidad (ISS) de Italia confirmó un incremento en los casos y fallecimientos asociados al virus del Nilo Occidental durante la temporada 2026. De acuerdo con el reporte oficial publicado el 24 de septiembre, las autoridades sanitarias contabilizan 54 muertes y 700 contagios confirmados a nivel nacional.

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La circulación del patógeno ha sido detectada en 83 provincias pertenecientes a 19 regiones italianas, lo que evidencia una amplia distribución geográfica en el territorio nacional.

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Incremento de los casos del virus del Nilo Occidental

El informe, actualizado con datos hasta el 22 de septiembre, registra 43 nuevos contagios y tres fallecimientos frente al monitoreo anterior, que contabilizaba 657 infecciones y 51 muertes.

Al comparar estas cifras con el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 680 diagnósticos y 48 fallecimientos, se observa un aumento en el número de muertes, mientras que la cantidad de casos confirmados se mantiene en niveles similares.

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Respecto al perfil clínico de las infecciones confirmadas en 2026, un total de 368 casos evolucionaron hacia formas neuroinvasivas, que afectan el sistema nervioso central.

Asimismo, las autoridades identificaron 239 casos que se manifestaron como fiebre y 88 infecciones asintomáticas detectadas durante controles a donantes de sangre.

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La tasa de letalidad entre los casos neuroinvasivos autóctonos se sitúa en el 14,6 %, una cifra ligeramente inferior al 14,9 % registrado durante la temporada anterior.

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Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo se transmite el virus del Nilo Occidental?

El virus del Nilo Occidental, conocido también como West Nile, es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Culex.

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En el ciclo natural de transmisión, las aves actúan como principales reservorios del virus. Los mosquitos adquieren el patógeno al alimentarse de aves infectadas y posteriormente pueden transmitirlo a seres humanos y otros mamíferos.

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La mayoría de las personas infectadas permanece sin síntomas o presenta manifestaciones leves. Sin embargo, una pequeña proporción puede desarrollar cuadros graves, entre ellos encefalitis o meningitis, que afectan el sistema nervioso y pueden requerir atención médica especializada.

¿En qué países se ha detectado el virus del Nilo Occidental?

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Según los registros del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), Italia registra el mayor número de casos humanos notificados en Europa durante la temporada 2026.

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El virus también ha sido detectado en otros países europeos, entre ellos España, Grecia y Francia, además de territorios de Norteamérica y África.

La principal medida de prevención consiste en reducir el riesgo de picaduras de mosquitos mediante el uso de repelentes y otras medidas de protección, además del control de estos insectos.

Factores ambientales y cambios en la distribución de los mosquitos pueden favorecer la presencia del virus en nuevas zonas, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica.

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