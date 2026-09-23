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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Apagan vida de esposa de reconocido cantante de merengue; él permanece hospitalizado

Apagan vida de esposa de reconocido cantante de merengue; él permanece hospitalizado

El merenguero permanece hospitalizado tras un ataque ocurrido en su residencia, donde su esposa perdió la vida. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Cantante de merengue hospitalizado tras ataque armado en su residencia donde falleció su esposa
Un cantante de merengue permanece hospitalizado tras un violento ataque en su vivienda en el que su esposa perdió la vida, en hechos investigados por las autoridades
Foto collage realizado por La Kalle; @julianoroduro_oficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

El merenguero dominicano Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, se encuentra hospitalizado tras un violento asalto ocurrido en su residencia de Brisa Oriental VI, cerca de la autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este.

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Los hechos ocurrieron entre la tarde del domingo y horas de la madrugada del día lunes, momento en el que dos personas ingresaron al hogar del artista, llevándose el dinero, objetos de valor e incluso se llevaron un celular. Durante el ataque falleció su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años.

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Según el reporte preliminar de Medicina Legal difundido por varios medios de comunicación, Zeneida presentó un trauma craneofacial y una herida corto-penetrante en el lado izquierdo del cuello. La mujer era conocida por tomar precauciones antes de permitir el ingreso de personas a su casa.

El artista de 58 años regresó a la vivienda cerca de la 1:00 de la madrugada, siendo interceptado por los atacantes, quienes le propinaron varios golpes. Según el relato de un familiar, le habrían fracturado un hueso en tres partes; adicionalmente, sufrió heridas en la cabeza.

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¿Qué se conoce sobre el ataque a Julián Oro Duro?

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La hermana del cantante, Ángela Sarante, asistió a las honras fúnebres de su cuñada, Zeneida Castillo, en la Funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga. Frente a varios medios de comunicación, pidió que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables del hecho.

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Según las versiones dadas por algunos allegados de la pareja a medios de comunicación, indicaron que Zeneida era muy precavida al momento de dejar ingresar a personas a su vivienda; solo abría la puerta cuando reconocía a quien estaba al otro lado, una precaución que mantenía de manera habitual.

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Tras el ataque, el artista fue llevado de manera inmediata al Hospital General de la Plaza de la Salud. El centro médico informó que ingresó consciente, alerta y orientado. Sin embargo, los especialistas de neurocirugía evalúan la posibilidad de una hemorragia intracraneal, mientras el área maxilofacial contempla una cirugía.

Julián Oro Duro permanece bajo seguimiento médico luego de las lesiones que recibió durante el hecho. Mientras el equipo de especialistas analiza su evolución, la investigación policial continúa junto a los demás entes encargados con el fin de realizar la reconstrucción de los hechos.

¿Qué pasó con el joven que se entregó a las autoridades?

En la información reportada, también registró la entrega voluntaria de Kevin Dariel Germán Troncoso, de 23 años, conocido como Kevin o Yandel. El joven llegó a las 3:00 a. m. a la estación de la Policía Nacional de la República Dominicana situada en el sector de Los Mina en compañía de sus familiares.

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El vinculado declaró ante las autoridades lo siguiente: “Esta es la primera vez que yo cojo esta vuelta”. También afirmó: “Que todo quede claro como debe ser y los responsables del acto que salgan... Que se aclare todo, que yo no tengo que ver con más nada".

La Policía Nacional mantiene una orden de arresto contra Germán Troncoso mientras avanza la investigación junto al Ministerio Público. El objetivo es establecer lo ocurrido dentro de la residencia y determinar las responsabilidades correspondientes.

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