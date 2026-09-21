VIDEO: Así fue muerte de Susy Aponte, conocida como 'China Polo', en plena entrevista

Susy Aponte, conocida como ‘China Polo’, candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento político Socios por Áncash, en Perú, tenía 43 años y perdió la vida tras recibir un disparo en la espalda mientras realizaba actividades de campaña el pasado 19 de septiembre.

Según las autoridades, después del ataque armado, Susy Aponte fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Caraz, donde falleció a causa de las heridas. Durante el hecho, cinco de sus acompañantes también resultaron heridos y permanecen hospitalizados.

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Cabe mencionar que la mujer tenía la intención de participar en las elecciones del próximo 4 de octubre. En un primer momento, las autoridades calificaron el caso como un presunto feminicidio; sin embargo, posteriormente, la Fiscalía recalificó la investigación como un posible caso de sicariato, debido a las características del ataque.



Las amenazas que habría recibido Susy Aponte antes de su muerte

‘China Polo’ también se desempeñaba como periodista e investigadora y había centrado parte de su trabajo en presuntos actos de corrupción que involucraban a la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial y autoridades locales.

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El pasado 10 de septiembre de 2026, reveló públicamente a través de sus redes sociales que había recibido llamadas con amenazas de muerte desde tres penales. En ese momento, responsabilizó directamente al entonces jefe de la Dirincri, el general PNP Víctor Revoredo Farfán, en caso de sufrir algún atentado.

Por otro lado, se conoció que, horas antes de su muerte, Aponte había anunciado la publicación de una investigación sobre el historial de un candidato a la Alcaldía de Huaraz y el papel de su partido en el manejo del agua en la región.

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🇵🇪🔴 ¡ÚLTIMA HORA: La candidata Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”, fue asesinada durante una entrevista transmitida en vivo cerca del mercado de Caraz. El ataque quedó grabado. Autoridades investigan para identificar a los responsables! https://t.co/KXV27ktNZl — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 21, 2026

¿Cómo avanza la investigación por la muerte de la política?

La Fiscalía recalificó la investigación preliminar de un presunto feminicidio a un posible caso de sicariato. Las autoridades capturaron en flagrancia a tres sospechosos. Entre ellos se encuentra un ciudadano venezolano identificado como Luis Obispo Díaz, de 32 años, a quien le fue incautada un arma de fuego durante el procedimiento.

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Las autoridades dispusieron la recolección de los testimonios de los heridos, la realización de pericias balísticas y el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona. Además, el Ministerio del Interior ordenó el envío de un equipo especial de la División de Homicidios para liderar las investigaciones.

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Tras el crimen, el Gobierno realizó cambios en la cúpula de la Policía Nacional del Perú y retiró al general Víctor Revoredo de la jefatura de la Dirincri.

El gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, solicitó declarar la región en estado de emergencia. Por su parte, organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) condenaron el atentado y pidieron garantías para el desarrollo pacífico del proceso electoral.

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¿Quién era Susy Aponte?

Susy Aponte formaba parte del movimiento Socios por Áncash y era candidata al Gobierno Regional de Áncash para las elecciones del próximo 4 de octubre.

Susy Aponte perdió la vida durante una entrevista y se encontraba compartiendo contenido de su campaña Foto: imagen tomada de redes sociales

En su hoja de vida registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), figuraban dos sentencias suspendidas que ya habían sido cumplidas: una por falsificación de documentos, registrada en 2010, y otra por falsedad ideológica, de 2013.

