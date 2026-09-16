Querida periodista murió mientras cubría un accidente EN VIVO: el helicóptero se desplomó

Un helicóptero utilizado por NBC4 Los Angeles y Telemundo 52 se estrelló durante la noche del martes 15 de septiembre en Chatsworth, en el Valle de San Fernando, mientras realizaba la cobertura aérea de otro accidente ocurrido horas antes en esa misma zona.

La aeronave cayó poco antes de las 7:00 de la noche y terminó envuelta en llamas en un área comercial. En el accidente murieron tres personas: la periodista y fotoperiodista aérea Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y Edy Gutierrez Mejía, un hombre de 29 años que se encontraba en tierra.

Otras dos personas fueron trasladadas a centros médicos después de la emergencia.



El helicóptero pertenecía al equipo NewsChopper4 y se encontraba en el aire siguiendo desde otra perspectiva la información sobre un accidente de tránsito registrado aproximadamente dos horas antes.



Ese primer hecho había involucrado a una camioneta SUV y un autobús de Metro y, según las autoridades de Los Ángeles, había dejado al menos dos personas muertas y seis heridas.

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El momento de la caída quedó registrado durante la transmisión

La tripulación había despegado de un aeropuerto cercano alrededor de las 5:20 de la tarde. Mientras Moreno y Marciniw realizaban la cobertura desde el aire, las cámaras del helicóptero enviaban imágenes en vivo hacia la estación.

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Sin embargo, la transmisión terminó registrando también los últimos segundos antes de que la aeronave cayera.

En las imágenes aparece inicialmente el sector donde se encontraba el accidente que estaban cubriendo. Todo transcurre con aparente normalidad hasta que comienza a escucharse una alarma dentro de la cabina.

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Después de ese sonido, el helicóptero se aleja rápidamente de la zona mientras pierde altura.

Una voz femenina, identificada como la de Eliana Moreno, reacciona ante lo que estaba ocurriendo y le pregunta al piloto si podía recuperar altura. En los segundos posteriores, la imagen empieza a moverse de manera brusca mientras la aeronave continúa descendiendo.

Finalmente, la transmisión se interrumpe.

Telemundo 52 y NBC4 lamentaron la muerte de la periodista

La noticia generó una reacción inmediata en las estaciones para las que trabajaba la tripulación. Desde Telemundo 52 y NBC4 Los Angeles lamentaron lo ocurrido y expresaron su pesar por la pérdida de quienes se encontraban a bordo.

Eliana Moreno se desempeñaba como periodista y fotoperiodista aérea, por lo que hacía parte del equipo encargado de realizar coberturas desde el helicóptero.

En esta ocasión, la misión era informar desde el aire sobre un accidente de tránsito ocurrido previamente en Chatsworth. La aeronave había llegado a la zona para aportar imágenes a la cobertura periodística que realizaban las estaciones.

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El accidente del helicóptero ocurrió mientras esa cobertura seguía en desarrollo y las cámaras permanecían conectadas con la estación.

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La investigación deberá determinar ahora qué sucedió dentro de la aeronave antes de que perdiera altura. Entre las posibilidades mencionadas públicamente aparecen una eventual pérdida de potencia, una situación relacionada con el rotor u otro problema que todavía no ha sido establecido.

Por el momento, no existe una conclusión oficial sobre la causa de la caída, por lo que las distintas explicaciones planteadas por especialistas deben entenderse como hipótesis mientras avanza la investigación correspondiente.

El caso ocurrió en Chatsworth, una zona del Valle de San Fernando, y dejó tres personas muertas, además de dos personas trasladadas a centros médicos tras el impacto.