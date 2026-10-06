Shakira y Gerard Piqué se enfrentaron nuevamente en el juzgado: así fue su reencuentro

Shakira y Gerard Piqué volvieron a encontrarse este martes 6 de octubre en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde asistieron a una audiencia relacionada con las visitas de sus hijos. La cita ocurrió durante un receso de la gira que la cantante realiza en España.

La presencia de la barranquillera captó la atención de los paparazzi, quienes registraron su llegada a los tribunales. Ella acudió acompañada por su abogada Carmen Varela, su hermano Tonino y su asistente. Para la ocasión, lució ropa clara, gafas oscuras y el cabello suelto.

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Según algunos medios de comunicación, antes de ingresar al lugar, la artista saludó a una fan que se encontraba en las afueras, mientras decenas de periodistas permanecían atentos a las declaraciones. Sin embargo, la cantante prefirió mantener la discreción y no entregó declaraciones sobre el tema.



Por su parte, Gerard Piqué salió de la sede judicial con un traje oscuro, camisa blanca y una sonrisa. El exfutbolista tampoco quiso hablar con los reporteros sobre lo ocurrido durante la audiencia, por lo que ambos mantuvieron discreción ante los detalles de la audiencia.

Shakira saliendo del juzgado en Bcn #shakira https://t.co/ZNT5lDKSIt — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) October 6, 2026

¿Por qué Shakira y Gerard Piqué se reunieron en Barcelona?

La audiencia tuvo como objetivo revisar la dinámica de los viajes de Milan y Sasha entre Miami y Barcelona. Desde la separación de la pareja en 2022, los niños viven con su madre en Estados Unidos, mientras Piqué mantiene su residencia en Barcelona, según la solicitud del equipo legal.

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La solicitud busca reducir los viajes de los niños a España durante periodos cortos de vacaciones. Según explicó la defensa, la intención es evitar el cansancio de los menores y cuidar su bienestar “emocional, físico y académico”, especialmente durante el calendario escolar.

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Los abogados también aclararon que la cantante “no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre”. Según el comunicado compartido en redes sociales, la propuesta busca que los traslados entre Miami y Barcelona sean asumidos por ambas partes y no recaigan únicamente sobre los pequeños.

¿Qué cambio propuso Shakira para las visitas de sus hijos?

La propuesta plantea que el padre de los niños viaje a Miami durante las vacaciones cortas, en lugar de que sean ellos quienes realicen estos viajes. La idea es que puedan mantener por más tiempo su rutina escolar, social y familiar durante esos periodos.

El equipo legal señaló que esta reorganización permitiría a los menores permanecer más cerca de su entorno habitual y evitar interrupciones constantes en sus horarios. La petición se concentra en la logística de los desplazamientos, no en reducir el tiempo con su padre.

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Por ahora, se desconoce si Piqué aceptó esta propuesta o si presentó otra alternativa durante la audiencia. Cabe recordar que la última vez que ambos coincidieron cara a cara en un juzgado fue en 2022, año en el que firmaron las condiciones de convivencia con sus hijos. Ahora, esas condiciones vuelven a estar bajo revisión.