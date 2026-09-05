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Revuelo por comentario de Ángela Aguilar sobre Shakira: "Algo negativo"

Ángela Aguilar habló sobre Shakira y explicó por qué no se sentiría cómoda haciendo canciones inspiradas en algo negativo de otra persona.

Ángela Aguilar habló de Shakira y una frase generó revuelo
Ángela Aguilar habló sobre Shakira y explicó por qué no se sentiría cómoda haciendo canciones inspiradas en algo negativo de otra persona.
/Foto: Siéntese quien pueda /Shakira Facebook
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

Ángela Aguilar volvió a generar conversación en redes sociales después de referirse a Shakira durante una entrevista y explicar por qué no se imagina siguiendo el mismo camino de la artista colombiana al momento de convertir experiencias personales en canciones.

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La cantante de música regional fue consultada sobre la posibilidad de componer temas inspirados en situaciones que haya vivido, una pregunta que llevó directamente el nombre de Shakira a la conversación.

El conductor del programa quiso saber si Ángela se veía haciendo algo parecido a la barranquillera y le preguntó: “¿Te ves como Shakira de pronto componiendo canciones por todo eso que te ha pasado durante todo este tiempo o no?”

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La respuesta de la joven artista llamó especialmente la atención porque, antes de marcar distancia con ese estilo, dejó claro el enorme reconocimiento que tiene por la intérprete colombiana.

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“Yo no podría hacer nada como Shakira porque la verdad es que Shakira para mí es de las artistas más completas”, aseguró Ángela.

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Sin embargo, lo que terminó generando comentarios fue lo que dijo después, cuando explicó que no se sentiría cómoda utilizando una canción para referirse directamente a otra persona desde una experiencia que ella perciba como negativa.

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“Pero nunca me sentiría cómoda... no sé, con una canción tirándole a alguien, inspirado en algo negativo de alguien”, señaló durante la entrevista.

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Ángela Aguilar explicó su manera de entender la música

Más que cuestionar directamente a Shakira, Ángela Aguilar aprovechó la conversación para explicar cómo entiende ella el proceso creativo y qué representa la música dentro de su carrera.

La cantante aseguró que para ella este tema tiene un significado especial y que procura cuidar tanto lo que transmite a través de sus canciones como la energía con la que las interpreta frente al público.

Según explicó, utilizar la música para dirigir un mensaje hacia otra persona no es algo con lo que se sienta identificada. Por eso, aunque reconoció que Shakira es una de las artistas que más admira por su trayectoria y capacidad, dejó claro que no seguiría necesariamente la misma fórmula.

Ángela, en cambio, centró su respuesta en sus propias preferencias y en la relación que mantiene con sus canciones.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre Shakira?

La artista mexicana fue enfática al destacar a Shakira como una intérprete completa. Su primera reacción ante la pregunta estuvo lejos de minimizar el trabajo de la colombiana.

“Shakira para mí es de las artistas más completas”, afirmó.

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Después explicó que ella no se sentiría cómoda componiendo una canción dirigida a alguien a partir de una experiencia negativa.

Esta combinación de elogio y diferencia de estilos fue la que terminó provocando el revuelo en redes sociales.

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La cantante insistió en que la música ocupa un lugar especial para ella y que procura proteger esa conexión cuando entra al estudio o se presenta frente a sus seguidores.

Para Ángela, el proceso no pasa por utilizar una canción para “tirarle” a alguien. Esa expresión fue utilizada por ella misma durante la entrevista para explicar la diferencia entre su manera de crear y la posibilidad que le plantearon al compararla con Shakira.

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