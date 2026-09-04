STILL de Karol G y Bruno Mars: letra completa, traducción y significado de la canción

Still, de Karol G junto a Bruno Mars, presenta una historia de amor marcada por el miedo a perder a una persona que se ha convertido en alguien fundamental.

La canción plantea una pregunta sencilla pero emocional: ¿qué pasaría con esos sentimientos si la relación llegara a terminar?

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Letra completa y traducción de Still

Still (feat. Bruno Mars) – Karol G

Seguiría (part. Bruno Mars)

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No creo haberme sentido así alguna vez

Don't think I've ever felt like this

No creo haber querido a alguien como te quiero a ti

Don't think I've ever wanted someone like I want you

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Mi mente se queda en silencio cuando estoy en tu cama

My mind goes quiet in your bed

Pero no puedo evitar imaginar cómo sería mi vida sin ti

But I can't help picturing what it'd be like without you

Espero que todo esté solo en mi cabeza

I hope it's all just in my head

Pero, amor, si algún día te fueras

But, baby, if you ever left

Seguiría durmiendo con tu suéter puesto, seguiría sintiéndote en la oscuridad

I'd still sleep in your sweater, still feel you in the dark

Seguiría guardando todas tus cartas, no las rompería

I'd still keep all your letters, I won't tear them apart

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Seguiría esperando que fueras feliz, aunque me doliera

I'd still hope you were happy even though it may hurt

Porque seguiría amándote incluso con el corazón roto

'Cause I'd still love you even with a broken heart

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Incluso con el corazón roto (roto)

Even with a broken heart (heart)

Mm-mm-mm, ven y recuesta tu cabeza, mi ángel

Mm-mm-mm, come lay your head down, my angel

No dejes que tu mente vaya a lugares a los que no necesita ir

Don't let your mind go places that it doesn't need to

Eres todo lo que he querido, todo por lo que he rezado

You've all I wanted, all I pray for

Ah, y haría lo que fuera, nena, por siempre, solo para hacerte feliz

Oh, and I'd do whatever, girl, forever, just to please you

Ah, lo que siento por ti nunca cambiará (uh)

Oh, that feel for you won't ever change (ooh)

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Y sé que tú sientes lo mismo

And I know you feel the same

Dime, cariño, si algún día te fueras

You tell me, baby, if you ever walk away

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Seguiría durmiendo con tu suéter puesto, seguiría sintiéndote en la oscuridad

I'd still sleep in your sweater, still feel you in the dark

Seguiría guardando todas tus cartas, no las rompería

I'd still keep all your letters, I won't tear them apart

Seguiría esperando que fueras feliz, aunque me doliera

I'd still hope you were happy even though it may hurt

Porque seguiría amándote incluso con el corazón roto

'Cause I'd still love you even with a broken heart

Incluso con el corazón roto (roto)

Even with a broken heart (heart)

(Mm) por favor, nunca me dejes, quédate justo donde estás

(Mm) please don't ever leave me, stay right where you are

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Pero si algún día te fueras, sabes que serías mi cicatriz favorita

But if you were to go, you know you'd be my favorite scar

Por favor, nunca me dejes, quédate justo donde estás

Please don't ever leave me, stay right where you are

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Pero si algún día te fueras, sabes que serías mi cicatriz favorita

But if you were to go, you know you'd be my favorite scar

Seguiría durmiendo con tu suéter puesto, seguiría sintiéndote en la oscuridad

I'd still sleep in your sweater, still feel you in the dark

Seguiría guardando todas tus cartas, no las rompería

I'd still keep all your letters, I won't tear them apart

Seguiría esperando que fueras feliz, aunque me doliera

I'd still hope you were happy even though it may hurt

Porque seguiría amándote incluso con el corazón roto

'Cause I'd still love you even with a broken heart

Incluso con el corazón roto

Even with a broken heart

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Seguiría amándote

I'd still love you

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¿Qué significa Still de Karol G y Bruno Mars?

La palabra “Still” puede traducirse en este contexto como “seguiría”, una expresión que resume la idea central de la canción.

La letra habla de un amor que permanecería incluso si la relación llegara a terminar.

Uno de los elementos más importantes es el temor a una posible separación.

La protagonista disfruta estar con esa persona, pero al mismo tiempo imagina cómo sería su vida si ya no estuviera a su lado. Esa contradicción atraviesa toda la canción.

La letra también utiliza objetos y recuerdos para mostrar la permanencia de los sentimientos. El suéter, las cartas y la idea de sentir a esa persona en la oscuridad representan recuerdos que permanecerían después de una eventual despedida.

¿Por qué se habla de un “corazón roto” en Still?

El corazón roto aparece como una consecuencia emocional de una posible separación. Sin embargo, la canción plantea que incluso con ese dolor el amor no desaparecería inmediatamente.

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Por eso, el mensaje de Still gira alrededor de la permanencia: una persona puede alejarse físicamente y, aun así, dejar recuerdos y sentimientos que continúan presentes.

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¿Qué significa “you'd be my favorite scar”?

La expresión “you'd be my favorite scar” puede entenderse como “serías mi cicatriz favorita”.

Es una metáfora para describir a alguien que, aunque deje una herida emocional después de marcharse, también ocuparía un lugar especial en la memoria.

La canción utiliza esta imagen para reforzar la misma idea que aparece desde el comienzo: incluso si el vínculo terminara, lo vivido seguiría teniendo un significado importante.