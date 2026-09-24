La dura lucha de Linda Palma contra enfermedad crónica: “No debería estar caminando”

Linda Palma, presentadora del Show Caracol, contó en medio de una charla cómo afrontó el proceso tras recibir el diagnóstico de esclerosis múltiple a los 23 años y las complicaciones de salud que se derivaron del mismo.

Durante su participación en el podcast Charlas Divinas, la conductora abrió su corazón para recordar los episodios más duros de su afección. Ella reveló detalles inéditos sobre su proceso médico y la forma como enfrentó los momentos críticos.

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En su relato, la comunicadora barranquillera confesó la frustración que sintió al perder temporalmente sus habilidades motrices durante una recaída en 2016. La falta de fuerza corporal le impedía sostener cubiertos o amarrarse los zapatos sin ayuda.



Uno de los momentos de mayor vulnerabilidad ocurrió durante sus rutinas personales de aseo. Linda Palma expresó: “Cuando me cepillaba los dientes sola, lloraba”, recordando el dolor que sufría por no lograr realizar las tareas cotidianas por su propia cuenta.

¿Cuál fue el pronóstico que recibió Linda tras su recaída en 2016?

La presentadora admitió que no fue disciplinada con su tratamiento por estar en etapa de negación. Al saltarse las inyecciones intramusculares por los dolores y escalofríos que sufría, su organismo terminó rechazando el medicamento

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Motivo que la llevó a tener una recaída en el 2016, momento en el que los doctores le entregaron un pronóstico reservado. La comunicadora reveló que los especialistas le decían: “60-70 % máximo, linda. No hay posibilidad. Vas a quedar seguramente con algún tipo de discapacidad”.

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Además de perder la firmeza en sus piernas, la estabilidad del tronco y la voz de Linda se vieron seriamente alteradas. La falta de equilibrio y el vértigo constante le impedían mantenerse erguida en una silla común si no contaba con un apoyo lateral firme.

Al no poder bañarse ni vestirse por sí misma, requirió la ayuda constante de su madre y de su hermana en su hogar. Sin embargo, aclara que jamás estuvo en silla de ruedas, aunque sí perdió la estabilidad motriz y los reflejos de su cuerpo por varios meses.

La presentadora también reflexionó sobre los miedos que padeció al retomar las pantallas de noticias tras superar esa dura etapa. Ante las cámaras sentía temores de perder la voz, tropezar o caer de la silla, aunque el apoyo de sus compañeros le facilitó su regreso al mundo del entretenimiento.

¿Cómo fue el apoyo del esposo de Linda Palma en la recuperación?

En medio de todo lo que estaba viviendo, su esposo Diego Pulecio, vocalista de la banda Don Tetto, se convirtió en un apoyo clave. En sus días más oscuros, la comunicadora le llegó a manifestar: “No tiene sentido que sigas conmigo... soy una carga” para pedirle que se fuera.

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Ante esa propuesta, el músico rechazó de manera contundente alejarse de ella, respondiendo con las siguientes palabras recordadas por la comunicadora: “No me digas nunca más eso porque me estás insultando porque yo me quiero quedar es mi decisión”. Su apoyo le devolvió la esperanza diaria.

Con el paso de los meses, la constancia en las terapias físicas y el tratamiento le permitieron retomar su carrera periodística. Sobre esta superación, Linda resalta: “Es que yo soy un milagro de la vida yo no debería estar caminando”, agradeciendo por su salud.