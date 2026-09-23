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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El incómodo momento que vivió La Segura en China: la confundieron con una ‘moza’

El incómodo momento que vivió La Segura en China: la confundieron con una ‘moza’

La creadora de contenido utilizó sus redes sociales para contar un incómodo momento que vivió durante un viaje a territorio asiático.

La creadora de contenido La Segura relatando el incómodo momento que vivió en China tras ser confundida con una moza
La influenciadora La Segura compartió detalles del incómodo momento que protagonizó durante su viaje a China, donde terminó siendo confundida con una moza
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Natalia Segura, conocida en el entorno digital como La Segura, vivió un incómodo momento durante su reciente viaje a China. La creadora de contenido utilizó sus redes sociales para relatar una anécdota ocurrida en un aeropuerto de ese país, donde protagonizó un malentendido al ser confundida, aparentemente, con la amante de un hombre casado.

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El hecho se produjo mientras la caleña realizaba un viaje de carácter laboral junto a su esposo, el creador de contenido Ignacio Baladán.

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El malentendido con ascensor del aeropuerto

De acuerdo con el testimonio compartido por La Segura, la situación se desarrolló dentro del ascensor del aeropuerto. En el lugar se encontraba un hombre de origen asiático acompañado por un niño de aproximadamente tres años.

Con la intención de velar por la comodidad del menor, la creadora de contenido le habló al adulto para sugerirle que se ubicará delante de ella dentro de la cabina. Sin embargo, la escena se tornó incómoda con la llegada repentina de la esposa del hombre, quien reaccionó con evidente molestia al observar la interacción entre ambos.

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Según relató La Segura, la mujer la miró fijamente y con desagrado durante todo el trayecto en el ascensor. La situación fue tan particular que la creadora de contenido la comparó con una escena propia de un drama coreano o k-drama.

La Segura tituló el video en el que contó la anécdota con la frase: “Fui la am4nte de un asiático en la mente de una chinita, su esposa”. Asimismo, la influenciadora aseguró que la mujer no dejó de observarla fijamente hasta que terminó el recorrido. “No dejó de mirarme hasta el final como esta pe**** maldi”, agregó entre risas al recordar el incómodo episodio.

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A pesar del momento vivido en el aeropuerto, la situación no pasó a mayores y ambas partes continuaron su camino sin que se presentaran inconvenientes adicionales.

¿Por qué La Segura está en China?

La presencia de La Segura en territorio asiático estaría relacionada con compromisos laborales vinculados a su emprendimiento en la industria de la belleza. Junto a su esposo, Ignacio Baladán, la creadora de contenido viajó a China para buscar proveedores e insumos destinados a su marca de labiales, que ha tenido una amplia acogida entre sus seguidores.

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La elección del destino estaría relacionada con la importancia de China dentro de la industria de fabricación y distribución de productos cosméticos y de maquillaje a nivel internacional.

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Para cumplir con esta agenda laboral, la pareja viajó sin su hijo, Lucca, quien permaneció en Medellín, ciudad donde residen. El menor quedó bajo el cuidado de sus niñeras y de la madre de La Segura.

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