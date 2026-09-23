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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Valentina Ferrer reaparece tras ruptura con J Balvin y reacciona a dura pregunta

Valentina Ferrer reaparece tras ruptura con J Balvin y reacciona a dura pregunta

Valentina Ferrer reapareció en redes sociales tras su ruptura con J Balvin y sorprendió con una reacción que llamó la atención de sus seguidores.

Valentina Ferrer reaparece tras ruptura con J Balvin
Valentina Ferrer reapareció en redes sociales y reaccionó al comentario sobre quién se quedó con su perro Akira.
/Foto: Valentina Ferrer - Facebook
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Valentina Ferrer volvió a aparecer en redes sociales después de confirmar su separación de J Balvin y, aunque no habló directamente de la ruptura, una pequeña reacción suya terminó llamando la atención de sus seguidores.

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La modelo argentina publicó nuevamente contenido en TikTok, donde mostró un momento protagonizado por su hijo, Río, y Akira, el perro que hace parte de la familia. El detalle que más comentarios generó no estuvo precisamente en el video, sino en una respuesta que apareció entre las reacciones de los usuarios.

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Puedes leer: J Balvin sorprende a Valentina Ferrer con mensaje tras confirmar su separación: “Gracias”

Desde que Ferrer confirmó el pasado 16 de septiembre que ella y J Balvin habían decidido tomar caminos separados, una de las preguntas que comenzó a circular entre sus seguidores fue qué había ocurrido con Akira después de la separación.

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Valentina Ferrer reaccionó a la pregunta sobre Akira

Dos días antes de que se conociera esta reacción, Ferrer había reaparecido en TikTok con un video en el que aparece Río caminando junto a Akira. La escena llamó la atención de sus seguidores, que rápidamente comenzaron a dejar comentarios sobre la nueva publicación.

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Entre ellos, una persona hizo referencia precisamente a la pregunta que había quedado después de la separación y escribió que, finalmente, la modelo había respondido quién se había quedado con el perro.

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Ferrer no escribió una respuesta extensa ni hizo una aclaración pública. En cambio, simplemente reaccionó con un ‘me gusta’ al comentario. Ese pequeño gesto fue interpretado por los seguidores como una confirmación de que Akira continúa junto a ella y su hijo.

J Balvin dedica mensaje a Valentina Ferrer después de su separación.jpg
J Balvin dedica mensaje a Valentina Ferrer después de su separación
Foto Instagram J Balvin

¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre su separación de J Balvin?

El anuncio de la ruptura ocurrió el 16 de septiembre de 2026, cuando Valentina Ferrer publicó un mensaje en sus historias de Instagram y confirmó que ella y el cantante colombiano habían decidido tomar caminos separados.

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“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la modelo, utilizando el nombre de pila de J Balvin.

En el mismo mensaje, Ferrer explicó que la decisión fue tomada desde el amor y el respeto, además de señalar que ambos continuarían priorizando a su hijo Río.

Puedes leer: Ella es Melanie Pavola, la modelo vinculada a la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, expresó.

Hasta ahora, Ferrer no ha entregado públicamente detalles sobre las razones de la separación. Por su parte, J Balvin tampoco ha difundido un comunicado propio sobre el final de la relación, aunque ambos han continuado siendo tema de conversación entre sus seguidores.

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