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Arelys Henao hace historia en Bogotá tras cumplir 30 años de carrera: esta fue su hazaña

La artista colombiana se convirtió en la primera mujer del género popular en agotar la totalidad de la boletería en el Movistar Arena.

La cantante Arelys Henao interpretando sus exitosas canciones durante su presentación histórica en Bogotá por sus 30 años de carrera
La reconocida artista de música popular Arelys Henao hizo historia en Bogotá al celebrar sus 30 años de carrera artística con una gran hazaña
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

La cantante colombiana Arelys Henao agotó la boletería para su presentación del próximo 17 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá. Con el anuncio de la venta total de las entradas, la intérprete marca un importante hito en su trayectoria y celebra tres décadas de carrera artística con un espectáculo que reunirá a sus seguidores en uno de los escenarios más importantes de la capital colombiana.

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El concierto fue concebido como el evento central para conmemorar sus 30 años de trayectoria profesional. Conocida en el ámbito musical como ‘La Reina de la Música Popular’, Arelys Henao ha construido una carrera de tres décadas, durante las cuales ha consolidado un repertorio con gran reconocimiento entre el público nacional.

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De acuerdo con la información oficial difundida por su equipo de comunicaciones, el lleno total del escenario representa el resultado de un proceso marcado por la perseverancia, el trabajo y la conexión que la artista ha construido con sus seguidores a lo largo de los años.

¿Cuándo será el concierto de Arelys Henao?

La presentación de la artista está programada para el próximo 17 de octubre y contará con la interpretación en vivo de algunas de las canciones más representativas de su trayectoria.

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Entre los temas incluidos en el repertorio se encuentran ‘Señor Prohibido’, ‘Mi Historia’, ‘Lo Pasado, Pisado’, ‘La Patrona’ y ‘No Podemos Callar’, canciones que hacen parte de una carrera construida durante tres décadas en la música popular.

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Asimismo, la cantante anunció la participación de invitados especiales pertenecientes a la escena musical nacional e internacional, aunque algunos detalles de la presentación aún hacen parte de la expectativa alrededor del espectáculo.
La producción también contempla una puesta en escena con una propuesta técnica y visual de gran formato, acompañada de recursos tecnológicos destinados a reforzar la experiencia del público durante la celebración de sus 30 años de carrera.

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Tras confirmarse el agotamiento de la boletería, Arelys Henao expresó públicamente su agradecimiento a sus seguidores y a la audiencia de Bogotá por el respaldo recibido.

La cantante calificó esta presentación en el Movistar Arena como uno de los logros más significativos de su trayectoria profesional y destacó el significado de celebrar tres décadas de carrera con un escenario completamente lleno.

De igual forma, resaltó la importancia que tiene para la música popular que una artista femenina pueda protagonizar un espectáculo de esta magnitud y reunir a miles de personas en uno de los principales escenarios de Bogotá.

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