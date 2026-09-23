Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MULTAS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
NUEVO CAPITÁN DE LA SELECCIÓN
¡ESTUDIA GRATIS!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Tremendo susto que vivió el actor Gregorio Pernía en plena calle; casi lo dejan sin cadena

Tremendo susto que vivió el actor Gregorio Pernía en plena calle; casi lo dejan sin cadena

A través de redes sociales circulan varios videos que muestran al reconocido artista rodeado de personas, en medio de un momento de tensión que rápidamente llamó la atención de los internautas.

Gregorio Pernía en imagen de referencia tras sufrir un tenso momento en la calle donde intentaron quitarle su cadena
El actor Gregorio Pernía vivió un tenso momento en plena vía pública cuando personas lo rodearon para intentar quitarle una cadena, hecho grabado en video
Foto: @gregoriopernia
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

El actor Gregorio Pernía, reconocido por interpretar a alias El Tití en la famosa serie Sin senos sí hay paraíso, vivió un momento de tensión durante un encuentro con seguidores, cuando quedó atrapado entre una multitud que buscaba acercarse a él para tomarse fotografías. El actor sintió un fuerte tirón en la cadena que llevaba puesta y reaccionó de inmediato. El episodio quedó registrado en video.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El famoso caminaba junto a un vehículo momento en le que varias personas lo rodearon. En medio del desorden, el movimiento en su cuello llamó su atención y decidió desabrocharse la joya para evitar que el jalón terminara afectándolo. La reacción ocurrió en segundos.

Últimas noticias

Reykon y Shakira juntos en una foto que desató rumores de coqueteo y romance entre los artistas colombianos
Farándula

¿Hubo coqueteo? Reykon rompe el silencio tras los rumores de romance con Shakira

Luis Alfonso antes y despues de la fama junto a su esposa Luisa Pulgarin recordando sus inicios
Farándula

Esposa de Luis Alfonso reveló inéditas FOTOS del cantante antes de alcanzar la fama

Puedes leer: El Flaco Solórzano destapa nueva modalidad de robo en Bogotá: su hijo fue víctima

¿Qué muestran los videos del momento que vivió Gregorio Pernía?

El momento quedó registrado en varios videos que después comenzaron a circular en redes sociales. Las imágenes muestran la aglomeración alrededor del artista y el instante en que intenta quitarse el accesorio mientras busca avanzar entre quienes se acercaron. El momento generó atención.

Te puede interesar:

El actor Omar Murillo durante una entrevista donde lanzó un inesperado elogio a un conocido gobernador
Farándula

Omar Murillo sorprendió con inesperado elogio a reconocido gobernador: ‘Está como quiere’

Biassini Segura anuncia acciones legales tras la difusión de un video durante una jornada de grabación con su hija
Farándula

Biassini Segura rompe el silencio tras acusaciones en redes sociales: “Estaba en orden”

Aunque el momento quedó registrado en varios videos, la cantidad de personas presentes dificultó establecer quién realizó el jalón. Las imágenes tampoco permitieron identificar con claridad a la persona involucrada ni determinar si el movimiento hacia la cadena fue intencional.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Por esta razón, varios internautas calificaron el hecho como un posible intento de robo. Sin embargo, la información disponible no establece quién realizó el jalón ni confirma de manera oficial qué ocurrió con la cadena después del momento registrado.

Publicidad

Puedes leer: Gregorio Pernía publica foto junto a su hijo y ya le gritan “suegro”: es muy atractivo

La ubicación del hecho no fue confirmada de manera oficial ni por las autoridades ni por Gregorio Pernía. Sin embargo, la versión podría estar relacionada con la reciente presencia del actor en Argentina, donde presentó su show en vivo Ave María en el Teatro Ópera.

Publicidad

Tras esta presentación, el colombiano continuó con su agenda artística y actualmente desarrolla su gira Adicto a sus Catalinas por distintas ciudades de Perú. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre el lugar exacto donde ocurrió el incidente.

¿Qué dijeron en redes sociales sobre lo ocurrido con Gregorio Pernía?

Hasta el momento, el actor no se pronunció de manera oficial en sus perfiles de redes sociales con el fin de aclarar lo sucedido en el lugar. Tampoco se conoce si presentó alguna denuncia ante las autoridades pertinentes por el suceso.

Te puede interesar:

Roberto Cano, actor de La Ley Secreta, en una foto de rodaje antes de sufrir complicaciones de salud por una inyección
Farándula

Roberto Cano terminó en urgencias tras una inyección que lo inmovilizó: "Estaba muriendo"

Qué dijo Francisco Bolívar en su video sobre la paranoia y su salud mental
Farándula

Francisco Bolívar se pronuncia tras rumores de su salud mental: “Estoy sufriendo paranoia”

El video que generó polémica fue publicado por la cuenta @calogero.life en TikTok y posteriormente comenzó a circular en otras redes sociales. La grabación despertó numerosos comentarios de internautas, quienes expresaron su molestia al observar lo ocurrido durante el encuentro.

Entre las reacciones aparecieron mensajes como "Qué falta de respeto y descaro" y "Qué vergüenza". Otros usuarios afirmaron haber identificado a la persona que jaló el accesorio: "Ahí se ve a una mujer jalando la cadena", mientras algunos pidieron mayor protección para el actor.

Relacionados

Gregorio Pernía

Sin senos sí hay paraíso

Actores colombianos