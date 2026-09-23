Tremendo susto que vivió el actor Gregorio Pernía en plena calle; casi lo dejan sin cadena

El actor Gregorio Pernía, reconocido por interpretar a alias El Tití en la famosa serie Sin senos sí hay paraíso, vivió un momento de tensión durante un encuentro con seguidores, cuando quedó atrapado entre una multitud que buscaba acercarse a él para tomarse fotografías. El actor sintió un fuerte tirón en la cadena que llevaba puesta y reaccionó de inmediato. El episodio quedó registrado en video.

El famoso caminaba junto a un vehículo momento en le que varias personas lo rodearon. En medio del desorden, el movimiento en su cuello llamó su atención y decidió desabrocharse la joya para evitar que el jalón terminara afectándolo. La reacción ocurrió en segundos.

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¿Qué muestran los videos del momento que vivió Gregorio Pernía?

El momento quedó registrado en varios videos que después comenzaron a circular en redes sociales. Las imágenes muestran la aglomeración alrededor del artista y el instante en que intenta quitarse el accesorio mientras busca avanzar entre quienes se acercaron. El momento generó atención.

Aunque el momento quedó registrado en varios videos, la cantidad de personas presentes dificultó establecer quién realizó el jalón. Las imágenes tampoco permitieron identificar con claridad a la persona involucrada ni determinar si el movimiento hacia la cadena fue intencional.

Por esta razón, varios internautas calificaron el hecho como un posible intento de robo. Sin embargo, la información disponible no establece quién realizó el jalón ni confirma de manera oficial qué ocurrió con la cadena después del momento registrado.

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La ubicación del hecho no fue confirmada de manera oficial ni por las autoridades ni por Gregorio Pernía. Sin embargo, la versión podría estar relacionada con la reciente presencia del actor en Argentina, donde presentó su show en vivo Ave María en el Teatro Ópera.

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Tras esta presentación, el colombiano continuó con su agenda artística y actualmente desarrolla su gira Adicto a sus Catalinas por distintas ciudades de Perú. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre el lugar exacto donde ocurrió el incidente.

¿Qué dijeron en redes sociales sobre lo ocurrido con Gregorio Pernía?

Hasta el momento, el actor no se pronunció de manera oficial en sus perfiles de redes sociales con el fin de aclarar lo sucedido en el lugar. Tampoco se conoce si presentó alguna denuncia ante las autoridades pertinentes por el suceso.

El video que generó polémica fue publicado por la cuenta @calogero.life en TikTok y posteriormente comenzó a circular en otras redes sociales. La grabación despertó numerosos comentarios de internautas, quienes expresaron su molestia al observar lo ocurrido durante el encuentro.

Entre las reacciones aparecieron mensajes como "Qué falta de respeto y descaro" y "Qué vergüenza". Otros usuarios afirmaron haber identificado a la persona que jaló el accesorio: "Ahí se ve a una mujer jalando la cadena", mientras algunos pidieron mayor protección para el actor.