Roberto Cano terminó en urgencias tras una inyección que lo inmovilizó: "Estaba muriendo"

El actor Roberto Cano reveló en una entrevista con el programa La RED de Caracol Televisión la compleja situación de salud que enfrentó mientras grababa en Cúcuta; lo que debió mejorar su estado de salud terminó enviándolo de urgencias.

El protagonista de 'Pobre Pablo' desde hace ya varios años sufre de discopatía lumbar. Este problema de salud que ataca a su columna aumentó de manera considerable durante las grabaciones de la serie 'Juzgados'.

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Según lo detallado en la entrevista, el dolor fue tanto que lo llevó a una droguería, lugar en el que solicitó una inyección de diclofenaco y complejo B. Sin embargo, con el paso de las horas, su estado de salud empeoró de tal manera que se volvió insoportable.



El famoso relató el calvario que inició esa noche: “Me estaba muriendo del dolor; yo no entendía por qué después de la inyección me estaba doliendo tanto”.

Ante el aumento de las molestias, tomó la decisión de excusarse con la producción y viajar hacia Bogotá. Al llegar a la ciudad, presentó fiebre persistente, un síntoma de alarma que motivó a los médicos a realizarle diversos exámenes de sangre para dar un diagnóstico.

¿Qué le pasó a Roberto Cano tras recibir la inyección en la droguería?

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Tras cinco días de haberle tomado los exámenes, los especialistas detectaron un microorganismo de ambiente clínico alojado en la zona epidural de la columna. La infección, diagnosticada como discitis, afectó de forma severa sus músculos, huesos y la red nerviosa de la espalda.

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Al parecer, los especialistas habrían relacionado la infección con el procedimiento que le realizaron al actor en el establecimiento. Él explicó cómo se habría originado: “Ahí se dieron cuenta de que era una bacteria clínica”, que estaría relacionada con fallas de higiene.

Al parecer, el lugar en el que lo atendieron no contaba con las condiciones de limpieza necesarias para realizar el procedimiento. Según sus palabras, el microorganismo ingresó a su organismo debido a una mala práctica de asepsia, falta de desinfección adecuada o uso de guantes no higiénicos.

Roberto Cano compartió detalles de su rehabilitación física tras quedar inmovilizado por una mala reacción a un medicamento durante un rodaje Foto collage realizado por La Kalle; Caracol TV y @robertocano

¿Cómo fue el proceso de hospitalización y recuperación del actor Roberto Cano?

El actor Roberto Cano estuvo durante quince días internado en la clínica y mes y medio adicional de atención domiciliaria. Este periodo sin movimiento corporal afectó de manera negativa su salud: “De tanto tiempo totalmente quieto, entonces también hay una atrofia muscular”.

A pesar de esto, logró superar la fase infecciosa más crítica del proceso. Sin embargo, el artista tuvo que asistir de manera constante a tratamiento fisioterapéutico con el fin de lograr la recuperación de su movilidad.

Roberto aún recuerda quién fue la persona que lo inyectó en Cúcuta y continúa enfrentando incomodidades al caminar durante trayectos largos o permanecer en una misma posición por mucho tiempo.

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Finalmente, el artista aprovechó su paso por el programa para darle visibilidad a su experiencia y concientizar a los usuarios sobre las aplicaciones de medicamentos: “Tenga buena asepsia, que los guantes estén limpios, que haya suficiente alcohol” al acudir a farmacias.