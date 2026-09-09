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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hijo de Kaleth Morales fue víctima de un atraco mientras estaba con su esposa e hija

Hijo de Kaleth Morales fue víctima de un atraco mientras estaba con su esposa e hija

El cantante vallenato, Samuel Morales, heredero de la dinastía Morales, sufrió un violento episodio de inseguridad en Villa Campestre mientras compartía con sus seres queridos.

Samuel Morales, heredero de la dinastía Morales, antes de sufrir un atraco en Villa Campestre junto a su hija
Samuel Morales, hijo del fallecido Kaleth Morales, fue víctima de un atraco a mano armada en Villa Campestre cuando estaba acompañado de su hija
Foto: samuelmoralesofc
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El reconocido cantante de vallenato Samuel Morales, hijo del recordado Kaleth Morales, fue víctima de un atraco a mano armada en la zona residencial de Villa Campestre, ubicada en Puerto Colombia.

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El hecho habría ocurrido el pasado martes 8 de septiembre de 2026; el artista se encontraba en un local comercial acompañado por su esposa y su hija. Según la información difundida en redes sociales.

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Un hombre ingresó con total naturalidad al local y desenfundó un arma de fuego, procediendo a arrebatarle una cadena de oro junto a otros objetos de valor de uso personal que llevaba el cantante.

Tras el suceso, Samuel publicó por medio de sus historias de Instagram la indignación sobre el momento vivido: “La seguridad de Villa Campestre está cada día peor, acabo de ser víctima de robo y el delincuente me apuntó con un arma al frente de mi hija y mi mujer”, expresó.

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¿Cómo reaccionó Samuel Morales ante el atraco?

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El intérprete de 'Ayúdame a olvidarla' realizó un llamado a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Barranquilla para que "actúen y acaben con la delincuencia de esta ciudad", cuestionando la impunidad con la que actúan los delincuentes en esta zona residencial.

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En el mensaje que compartió, el artista reconoció la importancia de mantener la calma y enfatizó la gravedad de la situación vivida: "Lo material se recupera, pero no es justo que estos delincuentes puedan hacer este tipo de cosas y queden impunes a plena luz".

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Adicionalmente, Samuel Morales se refirió a cómo estos hechos "dañan completamente la imagen de la ciudad" y dio a conocer que compartirá las evidencias del presunto responsable.

Denuncia en redes sociales de Samuel Morales (hijo de Kaleth Morales) sobre un atraco a mano armada en Villa Campestre, Bogotá, junto a una foto de su familia.
El cantante vallenato Samuel Morales denunció en redes un atraco con arma de fuego en el sector de Villa Campestre en Bogotá, expresando preocupación por la inseguridad y la impunidad
Fotocollage realizado por La Kalle; @samuelmoralesofc

¿Qué mensaje compartió Samuel Morales tras el robo?

Pese al susto que vivió, el cantautor compartió varias fotos de él, en las que se le ve alegre; las acompañó de un mensaje en el que expresó su fe: “SEGUIMOS EN VICTORIA... .Gracias, Dios, por nunca abandonar a tus hijos… Unos dirán ‘estás salao’, pero estoy bendecido porque Dios ha estado conmigo”.

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Samuel Morales compartió una frase a sus seguidores como parte de tranquilidad: "Aquí sigo levantándome con más fuerza", demostrando su actitud de resiliencia tras el atraco vivido.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el artista sufre esta situación, pues el pasado 15 de mayo Samuel Morales fue víctima de la delincuencia en la ciudad de Bogotá.

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