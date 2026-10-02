BTS en Bogotá: Lista detallada de lo que puedes llevar y lo que no para ingresar a El Campín

El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá recibe este viernes 2 y sábado 3 de octubre a más de 100.000 asistentes para los dos conciertos programados de la banda surcoreana BTS.

Con boletería totalmente agotada en ambas jornadas, las autoridades distritales activaron un operativo integral de movilidad, logística y seguridad mediante el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA).

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Si vas a asistir al espectáculo, prepárate con tiempo y revisa minuciosamente las normas fijadas por la organización y el Distrito antes de salir de casa.



¿Qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos para el concierto de BTS en El Campín?

Para garantizar el desarrollo fluido de los filtros de control, la organización y la Secretaría Distrital de Gobierno establecieron un listado estricto de los elementos que podrás ingresar al recinto y aquellos que serán retenidos en las entradas.

Toda persona que asista debe someterse a las revisiones de convivencia y seguridad; si te niegas a la inspección, podrías perder el derecho de ingreso o ser retirado del estadio sin reembolso de la boleta.

Elementos permitidos para el ingreso:

Baterías y energía: Un par de baterías extra para tus Light Sticks oficiales, así como powerbanks o baterías portátiles.

Un par de baterías extra para tus Light Sticks oficiales, así como powerbanks o baterías portátiles. Dispositivos personales: Teléfonos celulares y tapones para oídos.

Teléfonos celulares y tapones para oídos. Accesorios y recuerdos: Peluches, llaveros, obsequios promocionales, gafas de sol, sombreros y gorras.

Peluches, llaveros, obsequios promocionales, gafas de sol, sombreros y gorras. Cuidado personal y clima: Maquillaje sin espejo e impermeables para la lluvia.

Maquillaje sin espejo e impermeables para la lluvia. Bolsos y morrales: Se autoriza el ingreso de bolsos o morrales pequeños que no superen los 30 x 30 x 15 centímetros.

Se autoriza el ingreso de bolsos o morrales pequeños que no superen los 30 x 30 x 15 centímetros. Medicamentos: Puedes ingresar medicamentos vigentes siempre y cuando lleves la receta médica correspondiente que coincida con tu documento de identidad.

Objetos prohibidos que no podrás ingresar:

Contenedores y líquidos: Botellas de cualquier material, envases de vidrio, latas, así como alimentos o bebidas comprados fuera del estadio.

Elementos de protección contra la lluvia o descanso: Sombrillas, sillas y cobijas.

Seguridad y elementos peligrosos: Armas, objetos cortopunzantes, sustancias ilícitas, drogas, aerosoles, gas pimienta, pirotecnia y dispositivos láser.

Equipos de grabación: Cámaras fotográficas profesionales, videograbadoras, filmadoras, grabadoras de audio y equipos de fotografía o video profesional.

Cámaras fotográficas profesionales, videograbadoras, filmadoras, grabadoras de audio y equipos de fotografía o video profesional. Otros objetos: Mascotas y bolsos o morrales de dimensiones mayores a 30 x 30 centímetros.

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¿A qué hora abren las puertas en El Campín y cómo funcionará el transporte de salida?

El espectáculo de BTS está programado para comenzar a las 8:00 p.m. en las dos fechas. En cuanto a la apertura de puertas, la Secretaría Distrital de Gobierno precisó que el acceso para las boletas VIP se habilitará a partir de las 3:00 p.m., mientras que el ingreso para el público general iniciará a las 4:00 p.m.. De igual manera, las autoridades recomiendan revisar de forma constante las redes oficiales del organizador antes de acudir.

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Reglas de ingreso para menores de edad y movilidad reducida:

Edades permitidas: Pueden asistir niños, niñas y adolescentes desde los 7 años.

Pueden asistir niños, niñas y adolescentes desde los 7 años. Acompañamiento obligatorio: Las personas entre los 7 y 17 años deben ingresar obligatoriamente acompañadas por un adulto mayor de 18 años que cuente con su propia entrada válida para la misma localidad.

Las personas entre los 7 y 17 años deben ingresar obligatoriamente acompañadas por un adulto mayor de 18 años que cuente con su propia entrada válida para la misma localidad. Localidades sin alcohol: Los menores únicamente podrán ubicarse en las zonas asignadas para su rango de edad, donde está prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

Los menores únicamente podrán ubicarse en las zonas asignadas para su rango de edad, donde está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Movilidad reducida: Las áreas adaptadas permiten el ingreso de la persona con un acompañante con boleta individual. Si el acompañante no dispone de boleta, el personal logístico y médico del evento brindará la asistencia necesaria.

Plan de movilidad y rutas de TransMilenio:

Debido a los cierres viales programados cerca de la calle 53 y la avenida NQS, el Distrito aconseja movilizarse en transporte público y evitar el uso de bicicletas.

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Al finalizar el concierto, TransMilenio operará con ocho rutas especiales desde las 10:00 p.m. partiendo de las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena hacia los portales Norte, Suba, 80, Eldorado, Américas, Sur, Usme y 20 de Julio.

Los despachos dependerán de la demanda registrada al cierre del show. Ten en cuenta que el servicio de alimentación habitual no ampliará su horario y las rutas troncales ordinarias cerrarán a las 10:00 p.m., teniendo como alternativas cercanas las estaciones 7 de Agosto y Universidad Nacional.

Recomendaciones finales para evitar fraudes e imprevistos

Para evitar extravíos en medio de la multitud de más de 50.000 asistentes por noche, define con tus acompañantes un punto de encuentro previo a cruzar los controles. Si se presenta alguna eventualidad, acude de inmediato al personal de logística o de las entidades distritales.

Asimismo, las autoridades sugieren verificar que tus entradas hayan sido adquiridas exclusivamente a través de los canales oficiales para evitar estafas con boletería falsa. Recuerda llevar un impermeable adecuado y calzado cómodo para disfrutar de una jornada segura en Bogotá.

