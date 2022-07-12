En vivo
La Kalle  / BTS

BTS

Grupo coreano de K-Pop / Grupo musical

  • Fortuna de BTS
    Cuánto es la fortuna de BTS
    Foto BTS
    Farándula

    La millonaria fortuna de BTS y quiénes lideran las ganancias del grupo

    El fenómeno global BTS ha generado una fortuna millonaria entre todos sus integrantes gracias a música, giras, marcas y negocios alrededor del mundo.

  • Shakira
    Captura de pantalla: Instagram
    Música

    Shakira: La 'reina mundialista' que ha ido más veces que el mismísimo Piqué

    Se confirmó que la barranquillera estará a cargo del show de inauguración del Mundial de Qatar 2022

  • William Mebarak Chadid y Shakira
    William Mebarak Chadid y Shakira
    /Foto Twitter Shakira
    Farándula

    Papá de Shakira habría sufrido un derrame cerebral

    Según medios internacionales, salieron a la luz nuevos detalles sobre el presunto grave estado del progenitor de la cantante

  • J Balvin, artista del género urbano
    J Balvin, artista del género urbano
    /Foto: AFP
    Farándula

    J Balvin pide habitación para meditar en su lista de requerimientos para cantar en el Mundial

    El cantante representará a nuestro país en esta gran fiesta futbolera

  • J Balvin
    J Balvin
    /Foto: Instagram J Balvin
    Farándula

    J Balvin se presentará en el Mundial de Catar 2022

    El cantante colombiano dará una serie de shows en esta gran fiesta deportiva

  • BTS
    BTS
    AFP
    Farándula

    BTS anuncia que prestarán servicio militar y luego volverán a crear el grupo musical

    La banda ha ganado galardones nacionales e internacionales que ninguna banda de pop surcoreana había acumulado antes.

  • BTS
    Getty Images
    /Getty Images
    Música

    La banda de K-pop BTS podría seguir conciertos pese a servicio militar obligatorio

    En Corea del Sur negarse a prestar servicio militar es considerado un crimen con pena de cárcel

  • CNCO
    Captura de pantalla: Instagram CNCO
    Música

    CNCO anunció en los Premios Juventud que se separan

    Tras 7 años de éxito musical, la agrupación sorprendió a sus seguidores con la noticia

