-
La millonaria fortuna de BTS y quiénes lideran las ganancias del grupo
El fenómeno global BTS ha generado una fortuna millonaria entre todos sus integrantes gracias a música, giras, marcas y negocios alrededor del mundo.
-
Shakira: La 'reina mundialista' que ha ido más veces que el mismísimo Piqué
Se confirmó que la barranquillera estará a cargo del show de inauguración del Mundial de Qatar 2022
-
Papá de Shakira habría sufrido un derrame cerebral
Según medios internacionales, salieron a la luz nuevos detalles sobre el presunto grave estado del progenitor de la cantante
-
J Balvin pide habitación para meditar en su lista de requerimientos para cantar en el Mundial
El cantante representará a nuestro país en esta gran fiesta futbolera
-
J Balvin se presentará en el Mundial de Catar 2022
El cantante colombiano dará una serie de shows en esta gran fiesta deportiva
-
BTS anuncia que prestarán servicio militar y luego volverán a crear el grupo musical
La banda ha ganado galardones nacionales e internacionales que ninguna banda de pop surcoreana había acumulado antes.
-
La banda de K-pop BTS podría seguir conciertos pese a servicio militar obligatorio
En Corea del Sur negarse a prestar servicio militar es considerado un crimen con pena de cárcel
-
CNCO anunció en los Premios Juventud que se separan
Tras 7 años de éxito musical, la agrupación sorprendió a sus seguidores con la noticia