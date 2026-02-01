La millonaria fortuna de BTS y quiénes lideran las ganancias del grupo

El grupo surcoreano BTS no solo se ha consolidado como un fenómeno musical global, sino también como uno de los actos más lucrativos en la industria del entretenimiento. Desde su debut en 2013, los siete integrantes han convertido el k-pop en un motor económico que trasciende la música y se extiende hacia los negocios, las marcas y múltiples fuentes de ingresos internacionales.

BTS está integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, quienes han combinado su trabajo en grupo con carreras individuales, acuerdos publicitarios y colaboraciones con marcas de alto perfil. Estos factores han permitido que sus ingresos no solo provengan de la venta de discos o conciertos, sino también de contratos millonarios con firmas internacionales.

La fortuna que rodea a BTS

La valoración de la riqueza conjunta del grupo varía según distintos análisis, pero estimaciones recientes sitúan la fortuna colectiva de BTS en decenas de millones de dólares, producto de ventas de música, giras mundiales, merchandising y contratos de patrocinio. Algunos cálculos incluso superan los 350 millones de dólares en total cuando se suman participaciones individuales, aunque estas cifras pueden fluctuar según la fuente y los métodos de cálculo.

El impacto económico de BTS se extiende más allá de sus propios ingresos personales. Su influencia ha sido materia de estudios y análisis por su efecto en el producto interno bruto de Corea del Sur, donde su popularidad ha impulsado sectores como el turismo, el consumo cultural y las exportaciones relacionadas con la “ola coreana” o “Hallyu”.

Aunque hay diferencias según la fuente y el año, varios informes especializados señalan que algunos miembros han acumulado fortunas significativas tanto por su grupo como por sus proyectos personales:

· RM ha sido identificado como uno de los miembros con mayor patrimonio individual, con estimaciones que rondan cifras altas debido a sus actividades como compositor, solista y colaborador en varios proyectos creativos.



ha sido identificado como uno de los miembros con mayor patrimonio individual, · V y Jungkoo k se citan frecuentemente entre los integrantes con mayores ingresos personales, apoyados por acuerdos con marcas de moda y apariciones en campañas globales.



k se citan frecuentemente entre los integrantes con mayores ingresos personales, apoyados por acuerdos con marcas de moda y apariciones en campañas globales. · Otros miembros del grupo —como J-Hope, Suga, Jimin y Jin— también cuentan con cifras significativas que reflejan su éxito tanto dentro como fuera de BTS, ya sea por música, promociones comerciales o actividades paralelas.

Además de sus ingresos directos por música y eventos, parte de la riqueza de los integrantes proviene de acciones en la compañía que maneja sus carreras, lo cual representa otro componente de su patrimonio individual y colectivo.

Aunque estas cifras no son oficiales y pueden variar año tras año según contratos, actividades y mercados, lo cierto es que BTS representa un caso claro de cómo un grupo musical puede trascender el arte para convertirse en un fenómeno con impacto económico global.