Letra completa de canción 'Adiós amigo' de Luis Alfonso; dedicada a Yeison Jiménez

El artista, oriundo del Cauca, acaba de dar un paso muy importante en su carrera con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado 'Lindo, lindo', un trabajo que ya está dando de qué hablar no solo por su calidad musical, sino por la carga emocional que contiene.

Este nuevo disco cuenta con un total de 14 canciones inéditas, pero hay una que ha captado la atención de todos por encima de las demás. Se trata de un tema especial dedicado a su colega y gran amigo personal, Yeison Jiménez.

Puede leer: En imágenes: así fue la boda de Luis Alfonso y Luisa Pulgarín; se casan por tercera vez



La noticia llega justo cuando se cumplen poco más de seis meses desde la inesperada partida de Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido en un sector ubicado entre los municipios de Paipa y Duitama.

Letra completa de 'Adiós amigo' de Luis Alfonso

Te vas, mi amigo

Publicidad

Adiós, parcero

Camina al cielo

Publicidad

Te recordamos

Loco y alegre

Cómo haces falta

¡Aventurero!

Vuela, mi amigo

Publicidad

Vuela hacia el cielo

Hoy la tristeza nos invade el alma

Publicidad

No hallamos consuelo

Vuela, mi amigo

Un vuelo eterno

Estoy seguro que en el más allá

Volveremos a vernos

Publicidad

Vuela, mi amigo

Publicidad

Vuela hacia el cielo

Hoy la tristeza nos invade el alma

No hallamos consuelo

Vuela, mi amigo

Un vuelo eterno

Publicidad

Estoy seguro que en el más allá

Volveremos a vernos

Publicidad

Te vas, mi amigo

Adiós, parcero

Te recordamos

¡Aventurero!

Publicidad

Puedes leer: Mamá del piloto fallecido en accidente de Yeison Jiménez hizo delicada denuncia

Publicidad

Video ofial de 'Adiós amigo' de Luis Alfonso

La canción lleva por nombre 'Adiós amigo'. Es un sencillo que busca rendir un tributo honesto a la figura del 'Aventurero' y al impacto que dejó en la industria musical de Colombia.

Luis Alfonso explicó que este tema lo hizo con mucho respeto y sentimiento, aclarando que no solo es un honor para Yeison, sino para todas aquellas personas que hoy tienen a un ser querido como un "angelito en el cielo".

La partida de Yeison Jiménez a los 34 años de edad fue un suceso que marcó profundamente al género popular.

Publicidad

El artista había logrado hitos históricos, como llenar el estadio El Campín y abrirse paso con éxito en el mercado mexicano, metas que pocos habían alcanzado antes en este estilo musical. Con 'Adiós amigo', Luis Alfonso busca que ese legado se mantenga vivo a través de la música.

Uno de los eventos más esperados por sus fanáticos es el show denominado 'La Fonda del Señorazo', que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en el Coliseo MedPlus.

Publicidad

La respuesta al sencillo 'Adiós amigo' no se hizo esperar, especialmente por parte del círculo cercano del fallecido cantante. Lina Jiménez, hermana de Yeison, reaccionó públicamente agradeciendo al intérprete caucano por el detalle.

En sus palabras, destacó que en la interpretación se nota el respeto y el cariño con el que Luis Alfonso abordó cada frase, logrando llegar al corazón de quienes aún admiran la música de su hermano.