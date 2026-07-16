Letra completa de canción 'Adiós amigo' de Luis Alfonso; dedicada a Yeison Jiménez

El artista, oriundo del Cauca, acaba de dar un paso muy importante en su carrera con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado 'Lindo, lindo', un trabajo que ya está dando de qué hablar no solo por su calidad musical, sino por la carga emocional que contiene.
Este nuevo disco cuenta con un total de 14 canciones inéditas, pero hay una que ha captado la atención de todos por encima de las demás. Se trata de un tema especial dedicado a su colega y gran amigo personal, Yeison Jiménez.
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La noticia llega justo cuando se cumplen poco más de seis meses desde la inesperada partida de Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido en un sector ubicado entre los municipios de Paipa y Duitama.
Letra completa de 'Adiós amigo' de Luis Alfonso
Te vas, mi amigo
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Adiós, parcero
Camina al cielo
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Te recordamos
Loco y alegre
Cómo haces falta
¡Aventurero!
Vuela, mi amigo
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Vuela hacia el cielo
Hoy la tristeza nos invade el alma
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No hallamos consuelo
Vuela, mi amigo
Un vuelo eterno
Estoy seguro que en el más allá
Volveremos a vernos
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Vuela, mi amigo
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Vuela hacia el cielo
Hoy la tristeza nos invade el alma
No hallamos consuelo
Vuela, mi amigo
Un vuelo eterno
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Estoy seguro que en el más allá
Volveremos a vernos
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Te vas, mi amigo
Adiós, parcero
Te recordamos
¡Aventurero!
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Video ofial de 'Adiós amigo' de Luis Alfonso
La canción lleva por nombre 'Adiós amigo'. Es un sencillo que busca rendir un tributo honesto a la figura del 'Aventurero' y al impacto que dejó en la industria musical de Colombia.
Luis Alfonso explicó que este tema lo hizo con mucho respeto y sentimiento, aclarando que no solo es un honor para Yeison, sino para todas aquellas personas que hoy tienen a un ser querido como un "angelito en el cielo".
La partida de Yeison Jiménez a los 34 años de edad fue un suceso que marcó profundamente al género popular.
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El artista había logrado hitos históricos, como llenar el estadio El Campín y abrirse paso con éxito en el mercado mexicano, metas que pocos habían alcanzado antes en este estilo musical. Con 'Adiós amigo', Luis Alfonso busca que ese legado se mantenga vivo a través de la música.
Uno de los eventos más esperados por sus fanáticos es el show denominado 'La Fonda del Señorazo', que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en el Coliseo MedPlus.
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La respuesta al sencillo 'Adiós amigo' no se hizo esperar, especialmente por parte del círculo cercano del fallecido cantante. Lina Jiménez, hermana de Yeison, reaccionó públicamente agradeciendo al intérprete caucano por el detalle.
En sus palabras, destacó que en la interpretación se nota el respeto y el cariño con el que Luis Alfonso abordó cada frase, logrando llegar al corazón de quienes aún admiran la música de su hermano.