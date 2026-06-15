En imágenes: así fue la boda de Luis Alfonso y Luisa Pulgarín; se casan por tercera vez

El cantante de música popular Luis Alfonso volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales tras compartir las primeras imágenes de su matrimonio con Luisa Fernanda Pulgarín.

La pareja celebró una emotiva ceremonia que había sido anunciada meses atrás y que finalmente se llevó a cabo rodeada de familiares, amigos y personas cercanas a su círculo más íntimo.

Las fotografías publicadas por el artista este 15 de junio despertaron una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a cada uno de los detalles de la celebración.

El evento marcó un nuevo capítulo en la historia sentimental de Luis Alfonso y confirmó una vez más la sólida relación que ha construido junto a Luisa Fernanda Pulgarín a lo largo de los años.

Desde que anunciaron en febrero de 2026 que volverían a contraer matrimonio, los seguidores de la pareja permanecieron atentos a cualquier novedad relacionada con la ceremonia. Ahora, las imágenes reveladas permiten conocer algunos de los momentos más especiales de la jornada.

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Luis Alfonso mostró los detalles más especiales de la ceremonia

Entre las fotografías compartidas por Luis Alfonso se observa a la pareja preparándose para uno de los días más importantes de su vida. Ambos lucieron atuendos completamente blancos, acompañados de sombreros que aportaron un estilo muy acorde con la esencia del cantante y el género musical que representa.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de dos caballos preparados especialmente para la ocasión. Las imágenes muestran a los recién casados montándolos mientras se dirigen al lugar de la celebración, una escena que rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los seguidores.

Luis Alfonso se casó por tercera vez y mostró detalles de la celebración 2

Las publicaciones dejaron ver una ceremonia elegante, pero al mismo tiempo cercana y auténtica, reflejando la personalidad que tanto Luis Alfonso como Luisa Fernanda han mostrado durante años en sus plataformas digitales.

La respuesta de los fanáticos no se hizo esperar. Decenas de mensajes felicitaron a la pareja por este nuevo paso y destacaron la felicidad que transmitían en cada una de las fotografías compartidas.

La historia de amor de Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín

Más allá de la celebración, las imágenes también reavivaron el interés por la historia de amor entre Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín.

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Recientemente, durante una entrevista para el programa “Los Informantes”, el cantante recordó cómo comenzó su relación. Según relató, ambos se conocieron durante una Feria de las Flores y la conexión fue tan inmediata que pocos días después decidieron iniciar una vida juntos.

Con el paso del tiempo, la relación se fortaleció y se transformó en un proyecto familiar sólido. Actualmente son padres de tres hijos y comparten no solo su vida personal, sino también diversos proyectos profesionales.

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De hecho, Luisa Fernanda Pulgarín cumple un papel fundamental dentro del equipo de trabajo del artista. Además de ser su compañera de vida, se desempeña como stylist del cantante, participando activamente en la construcción de su imagen para eventos, producciones audiovisuales y apariciones públicas.

Luis Alfonso celebra una nueva etapa junto a su familia

La boda también sirvió para destacar la unión familiar que han construido durante años. Aunque la pareja suele compartir aspectos de su cotidianidad en redes sociales, esta vez decidieron mostrar algunos de los instantes más significativos de una fecha que quedará grabada en su historia.

Las imágenes reflejan no solo una ceremonia matrimonial, sino también la consolidación de una relación que ha crecido entre escenarios, giras, proyectos profesionales y momentos familiares.

Mientras continúan llegando mensajes de felicitación desde diferentes rincones del país, Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín celebran este nuevo comienzo rodeados del cariño de quienes han seguido de cerca su historia.

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La publicación de las fotografías no tardó en convertirse en tendencia, demostrando que el público continúa atento a cada paso de la pareja y que la historia de amor de Luis Alfonso sigue despertando interés entre sus seguidores, quienes celebraron junto a ellos esta nueva etapa llena de ilusión y proyectos compartidos.