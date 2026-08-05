Así funcionará el pico y placa en Bogotá este 7 de agosto por posesión de De la Espriella

La duda sobre el pico y placa en Bogotá este 7 de agosto se ha convertido en una de las consultas más frecuentes entre los conductores.

La coincidencia del festivo por la Batalla de Boyacá con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella ha generado incertidumbre sobre las restricciones de movilidad, los cierres viales y el ingreso a la capital durante la jornada.

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Aunque el 7 de agosto es un día festivo en Colombia y el pico y placa habitual para vehículos particulares no aplica dentro de Bogotá, eso no significa que la movilidad transcurra con total normalidad.

Las autoridades han implementado un amplio dispositivo de seguridad y varias medidas especiales que podrían afectar los desplazamientos durante todo el día.

Habrá cierres viales por la posesión presidencial

Además del operativo regional, el centro de Bogotá tendrá importantes cierres viales debido al esquema de seguridad diseñado para la posesión presidencial.

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Los mayores controles estarán en sectores cercanos a la Plaza de Bolívar, el Eje Ambiental y la carrera Séptima, donde habrá restricciones temporales para la circulación de vehículos.

Por esta razón, las autoridades recomiendan utilizar corredores alternos como la Avenida Caracas, la Calle 26 y la Avenida NQS, que concentrarán buena parte del tráfico durante la jornada.

Así operará TransMilenio este 7 de agosto

El sistema TransMilenio funcionará con horario de domingo y festivo, por lo que algunas rutas tendrán menor frecuencia de buses y ciertas estaciones ubicadas cerca del centro histórico podrán presentar cierres temporales o modificaciones en su operación.

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Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos hacia las zonas donde se desarrollarán los actos oficiales si no son estrictamente necesarios, ya que el esquema de seguridad podrá generar desvíos y cambios de movilidad en cualquier momento.

Por ello, quienes necesiten movilizarse durante el 7 de agosto en Bogotá deberán consultar permanentemente los reportes oficiales sobre el estado de las vías y las novedades del tránsito para planear sus recorridos y evitar contratiempos.

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El pico y placa regional sí estará vigente

Quienes tengan previsto salir de Bogotá o regresar a la ciudad durante el puente festivo deberán prestar especial atención al pico y placa regional, que continuará aplicándose en los principales corredores de acceso a la capital.

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Las restricciones regirán en vías como la Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 13, Calle 80, Carrera Séptima y la vía al Llano, con horarios diferenciados para vehículos con placas pares e impares. No respetar estas medidas puede generar sanciones económicas e incluso la inmovilización del vehículo.