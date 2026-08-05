Secretaría de Movilidad confirma Pico y placa en Bogotá este domingo; horario y multa

Moverse con tranquilidad durante los días de alta movilidad no solo facilita tus desplazamientos, sino que reduce considerablemente los tiempos de viaje si te organizas con antelación.

Por ello, la Secretaría de Movilidad confirmó que este domingo 9 de agosto se aplicará la medida de pico y placa regional para todos los vehículos particulares que deseen ingresar a Bogotá.

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Esta restricción busca organizar el flujo vehicular y evitar el colapso de las entradas principales durante el retorno masivo de viajeros.



¿Cómo funciona el Pico y placa regional el domingo 9 de agosto en Bogotá?

El funcionamiento de esta medida se divide en dos grandes bloques horarios dependiendo de si tu placa termina en número par o impar. Es vital que respetes estos tiempos, ya que la regulación será estricta en los puntos de acceso.

De 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde: En esta franja horaria, únicamente podrán ingresar a Bogotá los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

En esta franja horaria, únicamente podrán ingresar a Bogotá los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche: Una vez terminada la franja anterior, el turno será para los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes de las 12:00 p. m. y después de las 8:00 p. m., no rige la restricción de pico y placa regional, por lo que el tránsito es libre para todos los vehículos particulares en los corredores de entrada.

¿Cuáles son los corredores viales donde aplica el Pico y placa regional?

La Secretaría de Movilidad ha dispuesto una vigilancia especial en nueve corredores estratégicos de ingreso a la ciudad. Si tu ruta de regreso incluye alguno de estos tramos, estarás sujeto a la medida:

Autopista Norte: Desde el Peaje Andes hasta el Portal Norte (sentido norte - sur). Autopista Sur: Desde el límite municipal de Soacha hasta la Avenida Boyacá (sentido sur - norte). Avenida Centenario (Calle 13): Desde el Río Bogotá hasta la Avenida Cali o Carrera 86 (sentido occidente - oriente). Avenida Calle 80: Desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 (sentido occidente - oriente). Avenida Carrera 7: Desde la Calle 245 hasta la Calle 183 (sentido norte - sur).

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Avenida Boyacá - Vía al Llano: Desde el Túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano (sentido sur - norte). Vía Suba - Cota: Desde el Río Bogotá hasta la Avenida Calle 170 (sentido norte - sur). Vía La Calera: Desde el Peaje Patios hasta la Avenida Carrera 7 (sentido oriente - occidente). Vía a Choachí: Desde la Vía Monserrate hasta la Avenida Circunvalar (sentido oriente - occidente).

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Multas y excepciones en el pico y placa en Bogotá

No cumplir con estos horarios no solo afecta la fluidez del tráfico para todos, sino que tiene un impacto directo en tu bolsillo. La multa por incumplir el pico y placa regional es de 633.200 pesos.

Sin embargo, existen excepciones importantes para fomentar la movilidad sostenible. La medida no aplica para vehículos híbridos ni eléctricos, los cuales podrán ingresar a la ciudad en cualquier horario sin riesgo de sanción.

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Para que tu regreso sea exitoso, la recomendación de las autoridades es clara: planea tu hora de salida, verifica el estado de la vía y, sobre todo, asegúrate de estar dentro del horario que le corresponde a tu placa.