Alerta conductores: La Secretaría de Movilidad va tras los motociclistas reincidentes

La Secretaría de Movilidad de Bogotá inició 1.559 procesos nuevos contra conductores que cometen faltas de forma repetitiva y podrían perder su derecho a conducir muy pronto por ser considerados reincidentes.

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Esta medida busca sancionar a quienes acumulan infracciones en periodos cortos. Según el Distrito, estos conductores representan un riesgo para peatones y ciclistas, sumándose a otras 5.906 investigaciones que ya estaban en curso contra diversos motociclistas.



¿Por qué pueden suspender la licencia de moto en Bogotá?

La normatividad es clara: incurres en reincidencia si cometes más de una infracción en un lapso de seis meses. En este escenario, las autoridades tienen la potestad de suspender tu licencia por medio año, afectando tu movilidad de forma muy directa.

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Si persistes en estos comportamientos, la sanción escala mucho. El tiempo de suspensión puede extenderse hasta un año o incluso por periodos más largos. Todo esto dependerá siempre de la gravedad y la frecuencia con la que cometas las faltas en las vías urbanas.

Durante el año 2026, las cifras demuestran que la medida no es solo una advertencia. Ya se suspendieron 529 licencias de conducción a motociclistas por ser reincidentes, demostrando el compromiso de la entidad con el firme cumplimiento de las normas de tránsito.

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¿Cuáles son las infracciones más comunes de los motociclistas?

Los datos estadísticos revelan que la infracción C24 es la más cometida en la capital. Esta se refiere a conducir sin cumplir las normas del Código Nacional de Tránsito. Solo entre enero y mayo de 2026 se impusieron 28.498 comparendos por este concepto en Bogotá.

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Otras faltas recurrentes incluyen no realizar la revisión técnico-mecánica a tiempo, sumando 13.489 casos. También destaca conducir sin portar la licencia con 12.782 reportes y estacionar en sitios prohibidos, lo cual generó un total de 9.420 sanciones en la ciudad.

Transitar por sitios restringidos u horarios no autorizados acumula 8.311 comparendos. Muchas de estas conductas implican la invasión de andenes o ciclorrutas, situaciones que elevan el riesgo de siniestros viales y generan fuertes conflictos de sana convivencia.

La ofensiva contra los reincidentes responde a una realidad alarmante en las vías. En el año 2025, fallecieron 255 motociclistas en Bogotá, lo que representó el 46 % de las víctimas totales. Además, más de 9.800 conductores de moto resultaron con lesiones graves.

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La tendencia se mantiene preocupante durante los primeros meses del presente año. Los motociclistas siguen siendo el actor vial con mayor proporción de heridos y fallecidos. Por ello, los controles se intensifican para garantizar la seguridad de toda la población.

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