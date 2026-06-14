¿Qué significa la señal en forma de triángulo? Ignorarla puede ser una costosa multa

En la red vial en Colombia, la señalización cumple una función esencial para regular la conducción y garantizar la seguridad en los desplazamientos por el territorio nacional.

Al punto que las señales de tránsito, existe una que, pese a carecer de texto, comunica una instrucción crítica para la movilidad; el triángulo blanco invertido con bordes rojos. Ignorar esta señal no solo representa riesgo de accidente, sino puede conllevar a sanciones económicas bajo el Código Nacional de Tránsito.

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Pese a que no contiene palabras impresas, el triángulo blanco invertido es visualmente equivalente a la instrucción tradicional de “Ceda el paso”. Este diseño se ha venido adoptando a nivel internacional con el objetivo de que la señal sea comprensible para cualquier conductor, sin necesidad de que existan barreras idiomáticas.



Tanto es así que el propósito principal de esta señal es establecer la prioridad de paso en puntos donde convergen dos o más flujos vehiculares, como intersecciones o accesos a avenidas principales.

Al instalarse en vías secundarias que conectan con arterias de mayor flujo, busca prevenir que dos flujos de tráfico coincidan simultáneamente, reduciendo así la probabilidad de colisiones y manteniendo la fluidez en la circulación.

¿Cómo actuar ante esta señal del triángulo blanco invertido?

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Las autoridades de tránsito recomiendan que, al encontrarse con un triángulo blanco invertido, el conductor realice las siguientes acciones:

Disminuir la velocidad progresivamente al aproximarse al punto de intersección. Observar el tráfico que se aproxima por la vía preferente. Avanzar únicamente cuando se tenga la certeza de no interferir con la trayectoria de los demás vehículos que tienen la prioridad.



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El incumplimiento de esta norma de tránsito está tipificado en el Código Nacional de Tránsito y genera sanciones que varían según la gravedad de la infracción. Si un conductor no respeta, puede ser sancionado bajo la infracción tipo A.5, que equivale a cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes.

Sin embargo, el no respetar específicamente la prelación establecida por una señal de “Ceda el paso” deriva en una multa más severa, categorizada como tipo C.30. En este caso, el conductor infractor deberá pagar una suma equivalente a treinta salarios mínimos legales diarios vigentes

Para evitar este tipo de sanciones y, sobre todo, para prevenir accidentes fatales, las autoridades enfatizan la importancia de la formación académica para obtener la licencia de conducción.

Al punto que se conoció que en los centros de enseñanza automovilística, personal capacitado instruye a los ciudadanos sobre la seguridad y señalización vial, asegurando que adquieran los conocimientos necesarios sobre normatividad y tipos de circulación antes de ponerse al volante de un carro o una moto.