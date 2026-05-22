Anulan millones de fotomultas en Colombia y habrán reembolsos, ¿estás en los beneficiados?

Si alguna vez sentiste que esa fotomulta que te llegó al correo era injusta o que la cámara estaba "cazando" conductores sin cumplir la ley, tenías razón.

En una decisión sin precedentes que ha dejado a más de uno con la boca abierta, las autoridades nacionales han tomado cartas en el asunto para proteger a los ciudadanos de cobros que simplemente no debieron ocurrir.

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Esta medida representa un alivio financiero gigante para millones de hogares colombianos que veían en estos comparendos un dolor de cabeza constante y, muchas veces, impagable.



La lupa de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte se posó sobre una investigación formal contra 37 organismos de tránsito en todo el país.

El motivo es claro: se detectaron múltiples irregularidades en la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos popularmente como cámaras de fotomultas o SAST.

Según las pesquisas oficiales, muchos de estos dispositivos, instalados entre 2018 y 2024, no cumplían con los requisitos técnicos mínimos ni con los estándares de confiabilidad exigidos por la normativa vigente.

Básicamente, se estaban imponiendo sanciones con equipos que no estaban debidamente autorizados o calibrados.

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La magnitud de esta decisión es asombrosa: 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez de forma inmediata.

Esto significa que si tienes una deuda pendiente por una fotomulta captada por estos sistemas bajo investigación, ya no tendrás que sacar un solo peso de tu cuenta para cancelarla, pues la multa será revocada.

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El Gobierno Nacional ha sido enfático en que estas herramientas tecnológicas no pueden ser utilizadas como un simple mecanismo de recaudo por fuera del marco legal.

Pero, ¿qué pasa con los conductores juiciosos que ya se metieron la mano al bolsillo y pagaron? Aquí viene la parte más interesante para muchos.

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El Ministerio de Transporte reveló que existen 1.582.398 casos en los que los ciudadanos ya efectuaron el pago, lo que suma una cifra astronómica de más de $1,05 billones recaudados.

La orden es directa: los organismos de tránsito deberán devolver ese dinero.

Los afectados podrán solicitar el reembolso de sus recursos, aunque para los casos donde el pago ya se realizó, la vía establecida por ahora es mediante una acción judicial.

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El mapa de las fotomultas irregulares toca a las principales capitales y municipios del país. Entre las zonas con mayores registros de comparendos bajo la lupa se encuentran:

Cali: con una cifra impactante de 2,7 millones de comparendos.

Medellín: con más de 717 mil registros.

Bogotá: cerca de 294 mil multas en revisión.

Barranquilla: superando los 131 mil casos.

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Además de estas grandes ciudades, la investigación incluye organismos de tránsito en Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros puntos del territorio nacional.

En total, se están revisando más de 7,6 millones de comparendos, y las sanciones para los organismos que operaron mal estos sistemas podrían superar los $2,1 billones.

Según sus declaraciones, el objetivo es regular estos mecanismos para que operen con total transparencia, asegurando que cuando no se cumplen los requisitos legales, el ciudadano no sea quien pague las consecuencias de los errores técnicos de las administraciones.