Koral Costa anuncia que será madre tras su ruptura con Omar Murillo: ¿Quién es el papá?

Koral Costa, reconocida artista y creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al anunciar una de las decisiones más importantes de su vida al revelar el deseo que tiene de convertirse en mamá, donde explicó que iniciará un proceso médico para cumplir este sueño de manera independiente, esto tras su ruptura con Omar Murillo.

Por medio de un video compartido en redes sociales, la barranquillera decidió abordar el tema de la maternidad, en especial después de los rumores que circularon al respecto, ante esto, Koral enfatizó que este proyecto ha sido planeado con detenimiento.

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“Me haré inseminación artificial. Lo he pensado por tiempo, no es una decisión tomada con afán”, comentó la creadora de contenido en sus redes sociales, dejando claro que su convicción nace de un deseo personal y no de presiones externas. Siendo esta nueva etapa después de su ruptura con el actor tras 17 años de relación.



Por otro lado, a lo largo de la pieza audiovisual, Koral Costa aprovechó para exponer las dificultades emocionales que recibió por mucho tiempo, en especial por no haber tenido hijos durante su última relación, confesando que estos comentarios le terminaron afectando.

“Yo he sido muy juzgada, muy criticada porque no he tenido hijos”, expresó con sinceridad, aprovechando la plataforma para reivindicar el derecho de cada mujer a decidir sobre su propio cuerpo y sus tiempos.

¿Cómo va a ser mamá Koral Costa?

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Tanto es así que el método elegido por la artista es la inseminación intrauterina, una técnica de reproducción asistida que consiste en depositar espermatozoides directamente en el útero para aumentar las probabilidades de concepción. Koral Costa manifestó que quiere vivir este proceso rodeada de expertos y con una base emocional sólida.

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“Me parece una idea muy bonita poder hacer este proceso con alguien profesional”, afirmó, destacando que buscará acompañamiento especializado para que el tratamiento sea exitoso. Sin embargo, afirmó que el proceso no será de inmediato, sino que se tomará el tiempo para escoger un buen profesional.

“Tengo que escoger una persona especializada, pero sobre todo que todo se dé si así Dios lo quiere”, destacó. Una vez se conoció esta decisión de la artista, varios de sus seguidores admiran su valentía y determinación por tomar está decisión, en especial por las condiciones que lo hará.

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