Koral Costa responde nuevamente a los señalamientos sobre la orientación de Omar Murillo

Una de las noticias que sacudió a la farándula nacional fue la separación entre Omar Murillo y Karol Costa a inicios del año 2026, esto después de llevar más de 17 años juntos. Ante esto, se comenzó a rumorar sobre la orientación de ‘bola 8’ debido al contenido que sube en sus redes sociales, por lo cual, la cantante decidió hablar de nueva cuenta sobre lo ocurrido.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, Koral Costa fue cuestionada directamente sobre la orientación de su exesposo, un tema que generó intriga entre los internautas tras su separación y después las publicaciones que viene subiendo Omar en sus redes.

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Por lo cual, Koral ante la pregunta directa de un seguidor sobre sobre si el actor es gay, la artista respondió con una firmeza que prioriza el respeto por la intimidad de quien fue su compañero de vida por casi dos décadas.



“Omar es un gran hombre. Yo no voy a salir a hablar mal de él”, sentenció Costa, dejando claro que no piensa alimentar el morbo de la audiencia. Respecto a las dudas sobre la orientación del actor, la creadora de contenido fue enfática al señalar que las percepciones del público no alteran su visión personal.

“Si a usted le parece gay, bueno, le parece gay, si no le parece gay, bueno no le parece gay”. Con estas palabras, la cantante evitó confirmar o desmentir los rumores, subrayando que son asuntos que solo le competen a él.

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¿Qué más mencionó Koral Costa de Omar Murillo?

Debido al ruido que generó la separación entre ellos,Koral aprovechó este espacio para desmentir dichas acusaciones y aclarar que el fin del vínculo no se debió a una falta de amor, sino a la necesidad de permitir que cada uno persiguiera sus propios sueños, dado que iban en caminos diferentes.

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Costa reconoció que a lo largo de su relación existieron fallas como en todas: “Nadie es perfecto, ni él, ni yo. Tuvimos fallas sí, pero no voy a salir mal de nadie”. Asimismo, lamentó que muchas personas saquen conclusiones apresuradas sin conocer el trasfondo real de su situación privada.

Por otro lado, el actor Omar Murillo se encuentra residiendo actualmente en España. Hasta el momento, el intérprete no se ha pronunciado de manera directa sobre estas últimas declaraciones de su exesposa, aunque en ocasiones anteriores ha mencionado que su separación responde a procesos naturales de la vida y que todo tiene un propósito.

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