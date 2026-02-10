Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Koral Costa rompe el silencio y da detalles inéditos sobre separación con Omar Murillo

Koral Costa rompe el silencio y da detalles inéditos sobre separación con Omar Murillo

La creadora de contenido y empresaria pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde habló del fin de su relación con el actor de ‘Bola Ocho’.

Koral Costa habla del fin de su relación con Omar Murillo
Koral Costa rompe el silencio y da detalles inéditos sobre separación con Omar Murillo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

Una de las noticias que sorprendió a la industria del entretenimiento, fue el rompimiento entre Koral Costa y Omar Murillo después de 18 años de relación. Tanto es así que en una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, la influenciadora y cantante Koral Costa aclaró qué fue lo que realmente pasó con su relación con el actor.

"Terminamos de verdad amor, yo no hago estrategia con mi relación", enfatizó Koral de entrada, desmintiendo los rumores que sugerían que todo se trataba de una movida publicitaria, debido a que muchos llegaron a especular que todo se trataba como un movimiento de Marketing.

Puedes leer: Ómar Murillo y Koral Costa confirman su separación tras 17 años: "No tienes el derecho"

Pese a esto, la artista confesó que el vínculo afectivo permanece intacto: "El amor no se acabó... yo lo sigo amando y él me sigue amando", afirmando que en estos momentos se encuentra disfrutando su soltería, debido a que ya no tiene que rendirles cuentas a otras personas.

¿Qué más comentó Koral Costa de Omar Murillo?

Pese a ya no estar juntos, Koral explicó que Omar se encuentra actualmente en España cumpliendo un sueño y estudiando, un compromiso que lo mantendrá alejado por cuatro años. Pese a esto, mostró a todos los integrantes de la mesa que todavía mantiene contacto con ‘Bola ocho’.

Puedes leer: Así lució Karol G en 'La Casita' de Bad Bunny en el Super Bowl 2026; un vestido exclusivo

Adicionalmente, la influencer afirmó que en su relación no hubo terceros ni problemas financieros de por medio: "Aquí no es falta de amor, no es falta de dinero, no es falta de por la relación nada". Así mismo, compartió el motivo principal que llevó al rompimiento de una de las parejas más estables.

“Hay momentos en los que la pareja o las amistades o las relaciones tienen rumbos totalmente distintos". Koral Costa siente que no puede construir sobre una base inestable mientras ambos persiguen metas diferentes en este momento de sus vidas.

A pesar de estar separados, la conexión entre ambos sigue siendo fuerte, no solo por los 18 años de historia, sino por sus compromisos comerciales. Ambos son socios en la Cevichería 8, una empresa que continúa creciendo incluso en España.

"Él es un hombre maravilloso... Yo por mucho tiempo voy a estar sola porque no cualquiera me da la talla", concluyó la creadora de contenido, dejando claro que, aunque hoy son "libres como el viento", el respeto y la admiración por Murillo siguen siendo la base de su comunicación actual, por lo cual, le desea lo mejor en los proyectos que este se encuentra realizado.

