¿Fue real la boda en el Super Bowl 2026? Bad Bunny revela la verdad de su presentación

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl siempre se ha caracterizado por su grandiosidad, pero la edición de 2026 en Santa Clara ha elevado el listón a un nivel personal y legalmente vinculante.

Mientras las luces de los reflectores iluminaban a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, una pareja decidió unir sus vidas para siempre en el centro del escenario.

Puedes leer: Bad Bunny en el Super Bowl 2026: todo lo que debes saber para verlo desde Colombia



¿Hubo una boda real en el Super Bowl?

Lo que inicialmente muchos espectadores consideraron un elemento coreográfico más de la ambiciosa escenografía, ha sido oficialmente confirmado como un matrimonio real.



La noticia fue validada por el representante del artista puertorriqueño en declaraciones a la prestigiosa revista Variety, asegurando que el enlace celebrado el pasado domingo fue una unión legal y no un simple acto performativo.



De esta manera, el Super Bowl no solo fue el evento deportivo más visto de los Estados Unidos, sino también el escenario de una boda que ya forma parte de la historia de la cultura pop.

Más allá del sorpresivo enlace matrimonial, la actuación de Bad Bunny marcó un hito histórico al convertirse en el primer artista en liderar un espectáculo de medio tiempo con un repertorio musical interpretado íntegramente en español.

Desde el primer segundo, el 'Conejo Malo' dejó clara su intención de convertir el estadio en una auténtica fiesta boricua, apareciendo vestido con un conjunto blanco diseñado por la firma Zara, complementado con guantes y un balón de fútbol, mientras los acordes de su éxito "Tití me preguntó" daban inicio a la jornada.



¿Qué famosos estuvieron en La 'Casita' de Bad Bunny?

El escenario no estuvo solo. La presentación contó con una constelación de estrellas que reforzaron el impacto del show. Figuras de la talla de Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko y David Grutman se hicieron presentes en lo que se denominó "La Casita" de Bad Bunny.

Sin embargo, el clímax vocal llegó con las apariciones sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron los únicos invitados que acompañaron al puertorriqueño en la interpretación de los temas durante los minutos que duró el espectáculo.

Publicidad

Este despliegue visual y sonoro estuvo cargado de simbolismos dedicados a Puerto Rico, transformando el Super Bowl LX en una celebración de la identidad latina. A pesar del éxito rotundo entre sus seguidores, el show no estuvo exento de críticas políticas.

El expresidente Donald Trump calificó la actuación como "una de las peores de la historia", mientras que, de manera paralela, la Casa Blanca generaba confusión al publicar el lema ‘Make America Great Again’ durante la transmisión del evento.

Publicidad

El impacto de este espectáculo sigue resonando no solo por la música o las figuras presentes, sino por la audacia de incluir un rito tan íntimo como una boda real en un espacio de consumo masivo.