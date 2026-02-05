Bad Bunny en el Super Bowl 2026: todo lo que debes saber para verlo desde Colombia

El Super Bowl 2026, el evento deportivo más visto del año a nivel global, tendrá lugar el domingo 8 de febrero, con el partido programado para comenzar a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia. El encuentro enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en Estados Unidos.

Además de la definición deportiva, uno de los momentos más esperados del Super Bowl es el espectáculo de medio tiempo, un espacio que reúne a millones de espectadores no solo por el fútbol americano, sino también por el show musical que se presenta durante el intermedio del partido.

Para esta edición, el encargado de protagonizar el tradicional halftime show será Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes de la música urbana contemporánea. El cantante puertorriqueño llega a este escenario en un momento destacado de su carrera, tras coronarse en los Premios Grammy y tras el impacto global de su último trabajo discográfico.



El show de medio tiempo no tiene un hora de inicio fija, ya que se realiza entre el segundo y tercer cuarto del partido, cuando se ha completado aproximadamente la primera mitad del encuentro.

Basándose en cómo se han desarrollado ediciones anteriores, se estima que la presentación de Bad Bunny comenzará alrededor de las 8:00 p. m. y 8:30 p. m. hora de Colombia, aunque este horario puede variar ligeramente dependiendo del ritmo del juego.

La duración del espectáculo suele ser de unos 12 a 15 minutos, un formato estándar para los show del medio tiempo del Super Bowl que permite una producción musical intensa y de alto impacto en poco tiempo.

¿Cómo ver el Super Bowl 2026 en Colombia?

Los seguidores en Colombia podrán seguir la transmisión en vivo a través de Disney+, que transmitirá el partido completo mediante la señal de ESPN. Para acceder a este servicio, es necesario contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Después de la transmisión en vivo, es común que el show de medio tiempo y otros momentos destacados estén disponibles en plataformas digitales como YouTube o redes sociales, donde suelen publicarse clips oficiales poco tiempo después del evento principal.

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido con los años en uno de los escenarios más importantes para artistas de talla internacional, con presentaciones que han marcado momentos históricos en la cultura pop.

En esta edición, Bad Bunny se suma a esa lista de artistas que han llevado su música a una audiencia global desde uno de los eventos televisivos más vistos cada año.

