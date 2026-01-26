Karina García y Kris R fueron grabados en comprometedora escena en concierto de Bad Bunny

La creadora de contenido y modelo Karina García, quien cuenta con millones de seguidores en redes sociales, fue vista recientemente en el estadio Atanasio Girardot de Medellín acompañada por el artista urbano Kris R, una aparición que desató especulaciones sobre un posible vínculo entre ambos.

El encuentro se dio en uno de los conciertos del cantante Bad Bunny, espectáculo que reunió a miles de personas en la capital antioqueña.

Karina García y Kris R en el concierto de Bad Bunny en Medellín

Imágenes y videos difundidos en plataformas digitales muestran a Karina García y Kris R muy cercanos durante el evento.



En algunos de los materiales compartidos por asistentes se les ve caminando juntos, cogidos de la mano y disfrutando del concierto en medio del público, gestos que en redes sociales fueron interpretados por muchos usuarios como señales de una posible relación sentimental entre ambos.



Las escenas captadas durante el concierto también muestran momentos de complicidad entre Karina y Kris R mientras escuchaban la presentación de Bad Bunny, lo que genera rumores de un nuevo romance entre la influenciadora y el artista urbano.

Aunque las imágenes han circulado ampliamente y varios internautas comentan sobre la posible cercanía afectiva entre Karina García y Kris R, ninguno de los dos ha emitido una confirmación oficial ni un pronunciamiento público que aclare si existe una relación sentimental entre ellos.

Anteriormente, en redes sociales también se habían difundido otras apariciones de la pareja en eventos y en contenidos promocionales, incluyendo colaboraciones artísticas, lo que contribuyó a alimentar las especulaciones sobre el tipo de vínculo que puedan tener.

Algunos sectores de seguidores destacaron la química entre Karina García y Kris R en estos encuentros, mientras otros señalaron que esas apariciones podrían corresponder a relaciones de amistad o trabajo conjunto.

Desde su ruptura con su expareja anterior, Karina García mantiene su vida sentimental relativamente reservada, aunque sus publicaciones y apariciones públicas suelen ser comentadas por seguidores y medios de entretenimiento.

Por ahora, la información disponible sobre la cercanía entre Karina García y Kris R está basada en videos y fotografías compartidas por asistentes al concierto y en la especulación de seguidores en plataformas sociales.

