Karina García y Kris R fueron grabados en comprometedora escena en concierto de Bad Bunny

Karina García y Kris R fueron grabados en comprometedora escena en concierto de Bad Bunny

En un video los gestos de cercanía entre la creadora de contenido y el artista urbano en el concierto del 'Conejo Malo' en Medellín, despertaron especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Karina García y Kris R se dejaron ver muy juntos en concierto de Bad Bunny
Karina García y Kris R
Foto: Instagram de Karina García y Kris R
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

La creadora de contenido y modelo Karina García, quien cuenta con millones de seguidores en redes sociales, fue vista recientemente en el estadio Atanasio Girardot de Medellín acompañada por el artista urbano Kris R, una aparición que desató especulaciones sobre un posible vínculo entre ambos.

El encuentro se dio en uno de los conciertos del cantante Bad Bunny, espectáculo que reunió a miles de personas en la capital antioqueña.

Puedes leer: “Qué pena”: Karina García revela un incómodo momento que vivió con un seguidor

Karina García y Kris R en el concierto de Bad Bunny en Medellín

Imágenes y videos difundidos en plataformas digitales muestran a Karina García y Kris R muy cercanos durante el evento.

En algunos de los materiales compartidos por asistentes se les ve caminando juntos, cogidos de la mano y disfrutando del concierto en medio del público, gestos que en redes sociales fueron interpretados por muchos usuarios como señales de una posible relación sentimental entre ambos.

Las escenas captadas durante el concierto también muestran momentos de complicidad entre Karina y Kris R mientras escuchaban la presentación de Bad Bunny, lo que genera rumores de un nuevo romance entre la influenciadora y el artista urbano.

Aunque las imágenes han circulado ampliamente y varios internautas comentan sobre la posible cercanía afectiva entre Karina García y Kris R, ninguno de los dos ha emitido una confirmación oficial ni un pronunciamiento público que aclare si existe una relación sentimental entre ellos.

Anteriormente, en redes sociales también se habían difundido otras apariciones de la pareja en eventos y en contenidos promocionales, incluyendo colaboraciones artísticas, lo que contribuyó a alimentar las especulaciones sobre el tipo de vínculo que puedan tener.

Algunos sectores de seguidores destacaron la química entre Karina García y Kris R en estos encuentros, mientras otros señalaron que esas apariciones podrían corresponder a relaciones de amistad o trabajo conjunto.

Puedes leer: ¿Blessd y Karina García? La decisión de la novia del artista tras el reencuentro de ambos

Desde su ruptura con su expareja anterior, Karina García mantiene su vida sentimental relativamente reservada, aunque sus publicaciones y apariciones públicas suelen ser comentadas por seguidores y medios de entretenimiento.

Por ahora, la información disponible sobre la cercanía entre Karina García y Kris R está basada en videos y fotografías compartidas por asistentes al concierto y en la especulación de seguidores en plataformas sociales.

Mira también: Karina García fue víctima de incómoda broma en La Kalle y se iba enojado: "A mí no me limite"

