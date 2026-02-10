Publicidad

Koral Costa no se guardó nada al hablar sobre La Segura: "No me gustó su actitud"

Koral Costa no se guardó nada al hablar sobre La Segura: “No me gustó su actitud”

La cantante se refirió a la influencer y aseguró que entre ellas ya no existe ningún tipo de contacto, tras los comentarios dirigidos contra Omar Murillo.

Koral Costa habla de su relación con La Segura
Koral Costa no se guardó nada al hablar sobre La Segura: “No me gustó su actitud”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

La lealtad es un valor fundamental para Koral Costa, y quedó demostrado cuando se refirió a la influenciadora La Segura, en especial por los momentos que vivió su expareja, Omar Murillo con ella. Por lo cual, durante su participación en El Klub La Kalle, la cantante no ocultó su descontentó por la creadora de contenido.

La cantante fue tajante al expresar que no tiene intención de reconciliarse con ella debido a comportamientos que consideró desleales hacia su entonces pareja. Al punto que sintió que ella se aprovechó de la situación para hablar mal de Omar, lo cual terminó afectando su relación con esta.

Puedes leer: Koral Costa habla sin tapujo sobre verdadera orientación de Omar Murillo y la suya

"No me gustó la actitud de La Segura... y yo lo digo sin pelos en la lengua", disparó Koral, haciendo referencia a los conflictos que surgieron en un reconocido reality del 2024. Según la artista, la actitud de la caleña no fue la adecuada con Omar, y eso es algo que ella no perdona fácilmente.

La tensión es tal que Koral fue clara sobre el futuro de cualquier posible relación con ella: "Yo no le hablo ni le vuelvo a hablar". Cabe destacar que este enfrentamiento entre Omar y La Segura ocurrió durante su convivencia en un reality, en el cual hubo una discusión por los alimentos del lugar.

Dicha situación escaló al punto que el mismo ‘Bola ocho’ confesó meses después de su salida de dicho programa, esto generó un quiebre con La Segura, pero también con Karen Sevillano.

¿Qué más dijo Koral Costa sobre La Segura?

Por otro lado, un integrante de la mesa preguntó si estaría dispuesta a trabajar si el deber lo llama, a estar cerca del esposo de la influencer o con esta misma. Ante esto Koral mantiene su distancia personal: "Si te invitan al podcast del marido... pues yo soy profesional pero no creo amor".

Puedes leer: Toxi Costeña revela millonada mensual que necesita un hombre para enamorarla; nada de 50/50

Su molestia radica en que siente que se hablaron cosas a espaldas de Omar, algo que ella prefiere manejar de manera frontal. "Yo lo hago de frente... cuando las cosas toca decirlas, se dicen", afirmó, reiterando que su decisión de cortar vínculos con La Segura es definitiva y ya no hay vuelta atrás.

Tanto es así que para ella, los comentarios virales o las actitudes en pantalla pueden herir más que cualquier otra cosa, y prefiere rodearse de personas que valoren la entrega que ella ofrece. Por ahora, la relación entre estas dos figuras de las redes sociales parece estar en un punto de no retorno.

Mira también: Koral Costa no se guardó nada al hablar sobre La Segura: “No le vuelvo a hablar”

