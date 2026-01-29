Karina García rompe el silencio sobre su supuesta relación con Kris R, ¿la confirmó?

Una de las personalidades del mundo digital que ha dado qué hablar en los últimos días es Karina García, quien recientemente apareció en un video en el estadio Atanasio Girardot de Medellín acompañada por el artista urbano Kris R, esto dentro de la Casa durante el concierto de Bad Bunny durante sus fechas en la capital de la montaña.

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se muestra como la creadora de contenido se daba besos y se tomaba de las manos y demás con el cantante, situación que generó varios comentarios en redes sociales. Debido a que según los internatutas, lo visto en los videos confirmarían una nueva relación de Karina García.

Recordemos que desde la ruptura de la empresaria de Medellín con Altafulla, la creadora de contenido mantiene su vida personal y sentimental más reservada, pese al contenido que comparte en redes sociales donde interactúa con redes sociales. Pese a esto, la modelo decidió aclarar lo ocurrido con el cantante en una reciente entrevista.



¿Karina García y Kris R son pareja?

Ante la viralidad que tomaron las imágenes y los comentarios que se generaron en redes sociales, Karina confirmó que lo ocurrido con el cantante únicamente se trataría de una amistad y además entregó detalles de lo ocurrido realmente desde su perspectiva durante este evento.

Durante una conversación en el programa de canal RCN 'Mañana Express', ella reveló detalles detrás de lo que sería su posible romance con el artista. Según la influenciadora reveló que todo se trata de un montaje. "Amor, pero es que eso es IA", dijo la influencer en este espacio.

Posteriormente, afirmó que en estos momentos no se encuentra enamorada, pero sí mencionó que se encuentra conociendo a alguien. “Estoy hablando con alguien y me siento bien", destacó la creadora de contenido sin mencionar a Kris R. Pese a esto, las redes sociales no confiaron en sus respuestas en el medio citado.

Dado a estas respuestas sus seguidores comenzaron a especular con que Karina García está tratando de llevar su vida sentimental de forma más privada, evitando las especulaciones al respecto. Ante esto, el cantante urbano todavía no se pronunció sobre lo ocurrido en el concierto de Bad Bunny.

