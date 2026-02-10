Toxi Costeña revela millonada mensual que necesita un hombre para enamorarla; nada de 50/50

¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para conquistar a una mujer como La Toxi Costeña? Pues si tienes el corazón dispuesto pero la billetera flaca, mejor piénsalo dos veces.

En una de sus entrevistas más reveladoras en El Klub de La Kalle, Cindy Ávila dejó muy claro que el amor es muy bonito, pero que el "mantenimiento" mensual no se paga con besos.

Si tú eres de los que piensa que hoy en día todo debe ser mitad y mitad, prepárate para el "baño de realidad" que dio la artista en los micrófonos de La Kalle.



Durante la charla, el ambiente se puso serio (pero con ese toque de recocha que ella siempre tiene) cuando se tocó el tema de las finanzas en pareja.

La Toxi fue contundente al decir que ella no es una mujer económica de mantener, y no porque sea caprichosa, sino porque sabe lo que cuesta su estilo de vida y el de su familia.

Cuando le preguntaron por una cifra tentativa para que un hombre pudiera estar a su lado sin pasar apuros, ella soltó una bomba que dejó a los locutores haciendo cuentas rápidamente: “Yo te salgo barata, ¿no? 20 palos”, afirmó refiriéndose a los millones que, según ella, se requieren mensualmente.

Pero ojo, que ahí no termina la cosa. Tú podrías pensar que ella busca a alguien que le haga todo, pero la Toxi tiene su propia filosofía sobre los roles en el hogar. Para ella, el concepto de dividir gastos por igual no existe.

“No soy del 50/50, pero sí creo que la pareja se puede apoyar... pero el hombre sí tiene que dar más, o sea tú eres de las que el hombre tiene que aportar más en la casa, sí, es que eso es bíblico”, sentenció con seguridad ante las cámaras de La Kalle.

Según su visión, el hombre debe ser el proveedor principal, el que sale a "camellar" para que en la casa no falte nada.

Pero no creas que ella se queda de brazos cruzados. El giro aquí es que La Toxi también tiene mucho que ofrecer, y no solo en lo económico (pues ella misma financia su música y trabaja duro).

Ella defiende un modelo más tradicional donde ella también pone de su parte: “La mujer debe estar en la casa, cocinar rico, atender a su marido...”, comentó, añadiendo que ella es una experta en la cocina criolla, preparando desde mondongo hasta arroz de coco.

Entonces, si tú estás interesado en ocupar ese puesto de "oficial" en el corazón de Cindy, ya sabes que el requisito mínimo son unos buenos millones al mes y estar dispuesto a ser el pilar del hogar.

Ella misma lo resumió así: “Nosotras que hemos sido atrevidas que queremos ser irreverentes, que salir a trabajar, pero el hombre es el que tiene que salir a trabajar y proveer la casa”.

Actualmente, Cindy sigue soltera, enfocada en su carrera, esperando a ese hombre "trabajador" que no ande contando las monedas para pagar la cuenta.

