¿Virgen otra vez? La Toxi Costeña soltó la lengua sobre sus cirugías y dejó a todos fríos

Si creías que lo sabías todo sobre Cindy Ávila, más conocida como La Toxi Costeña, prepárate porque lo que soltó en su reciente visita a El Klub de La Kalle te va a dejar con la boca abierta.

Tú, que la sigues en redes y coreas sus canciones, sabes que ella no tiene pelos en la lengua, y esta vez el tema central fueron sus curvas y esos retoques que tanto dan de qué hablar.

Mientras charlaba con el equipo de La Kalle, entre risas y comentarios picantes, la intérprete de Macta Llega decidió poner fin a los rumores y contar, de una vez por todas, la realidad de su cuerpo.



Todo empezó cuando en la mesa de trabajo surgió la curiosidad por saber qué tanto "mantenimiento" requiere una mujer como ella.

La Toxi, con esa espontaneidad que la caracteriza, no se guardó nada y enumeró sus visitas al quirófano con una naturalidad envidiable. Según lo que contó en los micrófonos de La Kalle, su paso por las salas de cirugía ha sido estratégico.

“Tengo lipo, senos y nariz”, confesó sin rodeos. Así de simple, sin misterios. Ella sabe que verse bien es parte de su imagen y no tiene problema en admitir que ha buscado ayuda profesional para resaltar sus atributos.

Pero el momento que realmente hizo estallar las risas en el estudio fue cuando le preguntaron por procedimientos más íntimos. Con esa chispa costeña que tú ya conoces, Cindy aclaró que hay una zona que no ha necesitado intervención médica.

“Todavía no me hago rejuvenecimiento vaginal, no lo necesito porque yo parí normal... eh, perdón, yo parí por cesárea... ah, entonces nueva virgen, poco manoceada”, lanzó entre carcajadas.

Esa frase dejó claro que, a pesar de las críticas que recibe en redes, ella se siente segura y muy conforme con su anatomía actual.

Lo interesante de este giro en la conversación es que, más allá de la vanidad, La Toxi dejó ver que sus prioridades están bien puestas.

Aunque reconoció que ha invertido en su apariencia, también enfatizó que gran parte de sus recursos se van en el bienestar de sus hijos, a quienes llama cariñosamente sus "bendiciones".

Durante la entrevista en La Kalle, desmintió esos chismes feos que decían que prefería operarse antes que alimentar a sus niños, calificando esas afirmaciones como algo "absurdo" y "estúpido".

Así que ya lo sabes, si te estabas preguntando si todo en ella era natural, la respuesta es un rotundo no, pero con la honestidad que solo ella tiene. La Toxi es una mezcla de esfuerzo propio y unos cuantos millones bien invertidos en manos de expertos.

