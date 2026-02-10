Koral Costa habla sin tapujo sobre verdadera orientación de Omar Murillo y la suya

Una vez se hizo pública la ruptura entre Koral Costa y Omar Murillo a inicios de este 2026, las redes sociales se inundaron en especulaciones, sobre los motivos por los que se terminó esta relación. Ante esto, Koral Costa decidió salir al paso y explicó en El Klub de La Kalle, la verdad ante esto.

Ante la pregunta directa sobre si Omar es gay o ella es lesbiana, por parte de uno de los integrantes de la mesa. Koral respondió con un rotundo no: "¿Él es gay? No. ¿Tú eres lesbiana? No". La artista también aprovechó para desmentir los rumores que circulaban sobre supuestos intercambios de parejas, especialmente por sus constantes visitas a reconocidas discotecas.

"Falso verdadero amor, de toda falsedad". Koral defendió su postura conservadora respecto a su intimidad, afirmando que considera su cuerpo como un "templo". Afirmando que pese a que se ve como una mujer abierta y un poco ‘mostrona’ destacó que es muy fiel con sus pareja.



¿Qué dijo Koral Costa sobre su vida en pareja?

De igual forma, la creadora de contenido habló de cómo lleva sus relaciones y rechazó rotundamente el tema de una relación abierta. "Soy una mujer muy conservadora... no lo permitiría ni con una pareja mujer ni con una pareja hombre", aseguró Koral Costa.

Tanto es así que explicó que su estilo extravagante y su presencia en lugares como Teatrón no definen su comportamiento sentimental. Para ella, ir a una discoteca diversa o tener amigos de la comunidad no cambia sus principios: "El que tú vayas a una discoteca gay no te hace gay... eso no se pega".

Koral subrayó que, aunque es una mujer "mostrona" y con un diseño de imagen llamativo, en su hogar mantiene valores tradicionales: "Tengo principios en mi casa y respeto a la gente que lo hace, pero yo no", afirmó, buscando calmar los rumores sobre el fin de su relación o la orientación de su expareja.

Con estas declaraciones, la cantante busca que sus seguidores entiendan que su imagen pública y su vida privada son dos cosas totalmente diferentes, reafirmando que su relación con Murillo siempre se basó en la exclusividad y el respeto mutuo durante casi dos décadas.

