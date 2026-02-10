Toxi Costeña enciende con su comentario: "Las mujeres deben estar en casa"

Si tú pensabas que La Toxi Costeña era la bandera del feminismo moderno solo por ser "echada pa' lante", prepárate para este giro de tuerca que nos dejó a todos fríos en El Klub de La Kalle.

Cindy Ávila, la mujer que puso a todo el mundo a bailar con Macta Llega, se sentó con los muchachos de La Kalle y soltó una de esas verdades que sacuden las redes sociales.

Resulta que, detrás de esa fachada de mujer ruda e irreverente, se esconde una visión bastante tradicional que ha puesto a muchos a comentar.



La charla subió de tono cuando empezaron a hablar de las cuentas y el famoso "50/50" en las citas. La Toxi, sin despeinarse y con su característico acento, dejó claro que a ella no le va eso de andar repartiendo facturas a medias.

Pero lo que realmente encendió la hoguera fue su descripción del "deber ser" en una pareja. Según ella, aunque las mujeres hoy en día sean "atrevidas e irreverentes", hay un orden que, según sus palabras, viene de arriba.

“El hombre sí tiene que dar más, o sea tú eres de las que el hombre tiene que aportar más en la casa, sí, es que eso es bíblico”, soltó con una seguridad que dejó a los locutores mudos.

Pero espera, que lo más picante vino después. Tú, que la ves facturando y viajando, podrías pensar que ella exige pero no da. ¡Pues no! Ella tiene muy claro qué es lo que le toca a la mujer en esa dinámica que ella defiende.

En los micrófonos de La Kalle, Cindy no tuvo reparo en decir: “La mujer debe estar en la casa, cocinar rico, atender a su marido”.

Sí, así como lo lees. Para ella, el hogar es el santuario donde la mujer reina a punta de buena sazón y mimos para su hombre.

Y si crees que es solo hablar por hablar, te cuento que la Toxi se jacta de ser una tesa en la cocina. Nada de platos gourmet sofisticados, ella se va por lo criollo, por lo que enamora de verdad.

En la entrevista confesó que es experta preparando “carne guisada, sopa, mondongo, gallina guisada, arroz de coco, pescado...”.

Básicamente, dice que si un hombre la tiene bien mantenida, ella le tiene el banquete listo todos los días. Es un contraste total con la imagen de "reina de la rancha" que proyecta en sus videos.

El giro aquí es que, aunque ella trabaja duro y financia sus propios proyectos, defiende a capa y espada que el hombre sea el pilar económico.

“Es que nosotros hemos sido atrevidas que queremos ser irreverentes que salir a trabajar pero el hombre es el que tiene que salir a trabajar y proveer la casa eso es”, insistió en La Kalle.

