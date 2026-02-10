La venganza de La Toxi Costeña a su ex infiel: "A todo Diomedes le llega su Betsy Liliana"

Si tú creías que La Toxi Costeña se iba a quedar llorando en un rincón después de que le pusieran los cachos con la vecina, es porque no la conoces. En una charla sin filtros en El Klub de La Kalle, Cindy Ávila demostró que ella aplica la de "el que la hace, la paga".

Con una sonrisa de oreja a oreja, la cantante de champeta narró cómo fue su proceso de sanación, que incluyó una dosis bien cargada de justicia por mano propia.

Después de pasar por el calvario de la traición mientras estaba recién parida, Cindy decidió que ya había llorado suficiente. Cuando se recuperó físicamente y volvió a sentirse ella misma, puso en marcha un plan que dejó a su ex marido en el sitio.



En los micrófonos de La Kalle, explicó que no tuvo que ir muy lejos para encontrar la herramienta de su venganza. Resulta que uno de los amigos cercanos de su ex siempre le había tenido ganas. “Me di cuenta que uno de sus amigos me veía así como con otros ojitos... me dejé querer”, soltó entre risas.

Pero la jugada no fue a escondidas, porque para que duela tiene que verse. Cindy se encargó de que todo el pueblo se enterara de que ella ya no estaba disponible para sufrir.

Se dejó ver con el amigo del ex, salieron por copas y caminaron de la mano. La reacción del hombre no se hizo esperar, y según ella, él tuvo el descaro de indignarse.

La respuesta de la Toxi fue una frase que ya es épica en El Klub de La Kalle: “A todo Diomede le llega su ex Liliana mi amor tómalo”. Haciendo referencia a la famosa historia del "Cacique", ella sentenció que nadie es invencible en el amor.

Lo que más le dolió al tipo fue que ella no sintió ni una pizca de remordimiento. Mientras él la tildaba de lo peor, ella disfrutaba de su momento de gloria.

“Me dijo que yo no respetaba... mala mujer cachona desgraciada y feliz”, recordó Cindy con satisfacción. Ese giro en la historia nos muestra a una mujer que no se deja pisotear y que, si le juegan sucio, ella sabe cómo devolver el golpe con más fuerza.

Al final, en su entrevista para La Kalle, ella dejó una lección clara: el que siembra vientos, cosecha tempestades. Hoy la Toxi es una mujer libre, que no le rinde cuentas a nadie y que sabe que su valor no depende de un hombre que no supo respetarla.

Se describe a sí misma como una mujer que, cuando ama, es "caballo cochero", pero que si le fallan, sabe cómo aplicar la ley del talión con mucho estilo costeño.

Mira la entrevista completa aquí: