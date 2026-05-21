Mujer china recluida en El Buen Pastor compartió su duro relato: cría a su hija en la cárcel

Se conoció que Jia Guo es la única mujer asiática recluida en la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una condena de 18 años por delitos cibernéticos vinculados a una red de "gota a gota" digital, por lo cuál la ciudadana asiática habló y entregó varios detalles de su experiencia en la cárcel.

Jia llegó a Colombia motivada por su amor a la literatura, deseando conocer la cuna de su escritor favorito, Según lo que comentó para Testigo Directo, explicó que: "Compré un tiquete para ir a Colombia porque... me gustaría conocer... no podía imaginar cómo es la cuna de Gabriel García Márquez", relata.

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Sin embargo, afirmó que terminó aceptando un empleo en una empresa de minicréditos que resultó ser una fachada para actividades ilícitas, el cuál según sus palabras fue engañada por una red criminal y además comentó que al momento de su captura tenía tres meses de embarazo y todavía no dominaba el idioma.



"Me imputaron un concierto... lavado de activo... con mi español ¿cómo puedo extorsionar? eso mi tanto dolor porque nunca puedo admitir que yo soy una mala persona", afirmó con frustración por lo ocurrido con la condena que terminó recibiendo.

¿Cómo cría a su hija Jia Guo en la cárcel?

De igual forma, para este mismo medio explicó que su hija Dafne, una niña de dos años que nació y ha crecido en el pabellón de maternas. Para Jia Guo, ver a su hija entre rejas es una carga emocional devastadora: "Básicamente ella también tiene muchas limitaciones... está pagando conmigo por mi culpa, eso me siento mal, eso me siento terrible de verdad porque ella no tiene culpa".

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Sumado a esto, explicó que la rutina de la pequeña Dafne transcurre entre el jardín infantil de la cárcel por las mañanas, mientras su madre se refugia en la biblioteca para escribir, posteriormente, cada 15 días, la niña puede salir de la cárcel debido al apoyó de una tutora, explicó Jia Guo.

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No obstante explicó que el tiempo se agota, esto debido a que en Colombia, los niños solo pueden permanecer con sus madres en prisión hasta los 3 años. Ante esta realidad, Jia confiesa: "Yo quiero al menos otorgarle un amor de 3 años al menos incondicional".

Por otro lado, explicó que trata de consumir arroz, papa ni queso, alimentos básicos en la dieta carcelaria colombiana. Y también tuvo la oportunidad de crear un emprendimiento de manillas llamado "Buela Cora", que genera ingresos para ella y otras internas, esto mientras espera poder salir de la prisión.