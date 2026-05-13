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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Sale a la luz el presunto responsable de la muerte de madre e hijo enterrados en su casa

Sale a la luz el presunto responsable de la muerte de madre e hijo enterrados en su casa

Desde el pasado 19 de abril, madre e hijo fueron reportados como desaparecidos, mientras familiares y autoridades iniciaban su búsqueda en la zona del Valle del Cauca.

Madre e hijo fueron encontrados sin vida en Valle del Cauca
Sale a la luz el posible responsable de la muerte de madre e hijo hallados enterrados en su casa
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de may, 2026

El departamento del Valle del Cauca se encuentra consternado tras confirmarse este 13 de mayo de 2026, el hallazgo de los cuerpos sin vida de Mireya, de 35 años, y su pequeño hijo Alejandro, de tan solo 11 años. Además de que se conoció que los cuerpos fueron enterrados en la casa de estos.

Las autoridades comentaron que la desaparición de la madre y el menor fue reportada el 19 de abril, en el corregimiento de San Antonio de los Caballeros, una zona rural perteneciente al municipio de Florida del Valle del Cauca. Ante esto, se conoció que las autoridades iniciaron una investigación apoyada de amigos y allegados.

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De igual forma, se conoció que los operativos se extendieron por el municipio de Florida y localidades aledañas como Santander de Quilichao. La comunidad apoyó las búsquedas con diferentes oraciones y actividades para exigir celeridad en las investigaciones, con el fin de poder encontrar a Mireya y a su hijo.

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¿Quién es el principal sospechoso de la muerte de madre e hijo en Valle del Cauca?

Una vez se encontraron los cuerpos de Mireya y su hijo, las autoridades comenzaron a buscar hipótesis de lo ocurrido, en donde mencionan que las investigaciones preliminares, resaltan que el principal sospechoso de esta situación es la pareja sentimental de Mireya, pero, también se conoció que este se quitó la vida apenas ocho días después de la desaparción de estos.

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Mientras tanto, los peritos sospechan que el crimen ocurrió dentro de la residencia familiar y que el agresor ocultó los cuerpos en el patio antes de su propio deceso. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazó hasta la vivienda para realizar la inspección de lo encontrado y poder encontrar más detalles sobre lo ocurrido.

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Mientras el CTI trabaja para determinar las causas exactas del fallecimiento y la mecánica del crimen, los allegados de Mireya y Alejandro lamentan que la incertidumbre terminara de esta forma tan dolorosa. Pese a eso, se desconocen las pistas que llevaron a la ubicación de los cuerpos.

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Las autoridades del Valle del Cauca continúan bajo alerta ante el incremento de casos de violencia intrafamiliar y homicidios que afectan a las zonas rurales del departamento, mientras los habitantes de este sector se encuentran pasmados por lo ocurrido.

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