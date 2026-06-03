Davivienda remata casas y apartamentos desde $55 millones; hay más de 200 opciones

Si estás buscando una oportunidad para dejar de pagar arriendo o simplemente quieres invertir tu dinero en propiedad raíz, debes saber que el banco Davivienda tiene en venta casas, apartamentos, depósitos y más inmuebles en Colombia durante este mes de junio de 2026.

La entidad cuenta con un inventario variado que busca ajustarse a diferentes presupuestos, con opciones que inician desde montos muy bajos, como un depósito en Cartagena por solo $5.130.000.

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Esta oferta se gestiona a través de una vitrina digital especializada donde puedes encontrar no solo viviendas y vehículos, sino también lotes, locales, maquinaria y hasta fincas de descanso.



Es una alternativa real frente a los canales tradicionales de compra, especialmente en un mercado donde muchos colombianos están prefiriendo la vivienda usada debido al alza en los costos de construcción y los tiempos de entrega de proyectos nuevos.

¿Cómo comprar apartamentos, casas y depósitos de Davivienda en junio de 2026?

Para acceder a estas propiedades, no necesitas realizar trámites complejos de manera presencial inicialmente. Todo comienza en la plataforma digital ‘Bienes al alcance de todos’. Una vez que ingreses, puedes seguir estos pasos para encontrar tu próximo hogar:

Usa los filtros de búsqueda : Puedes seleccionar el tipo de inmueble (casa, apartamento, depósito), el rango de precio, el área, el estrato y la ubicación geográfica de tu interés.

: Puedes seleccionar el tipo de inmueble (casa, apartamento, depósito), el rango de precio, el área, el estrato y la ubicación geográfica de tu interés. Revisa el detalle y las fotos: Al hacer clic en el botón ‘Ver más’ de cada propiedad, podrás ampliar la información técnica y visualizar las fotografías del bien.

Al hacer clic en el botón ‘Ver más’ de cada propiedad, podrás ampliar la información técnica y visualizar las fotografías del bien. Solicita asesoría personalizada: Si tienes dudas, la plataforma cuenta con un botón llamado ‘Quiero que me llamen’. Un asesor de Davivienda se comunicará contigo para explicarte todo el proceso de compra y acompañarte hasta la firma.

Si tienes dudas, la plataforma cuenta con un botón llamado ‘Quiero que me llamen’. Un asesor de Davivienda se comunicará contigo para explicarte todo el proceso de compra y acompañarte hasta la firma. Presenta tu oferta: Si ya tienes claro el valor que quieres pagar, puedes seleccionar ‘Hacer una oferta’, diligenciar tus datos y esperar a que la entidad bancaria te informe si acepta o no tu propuesta.

¿Qué tipos de inmuebles están en remate y venta directa?

Es fundamental que entiendas que existen dos modalidades de compra en este portal: la venta directa y los remates. Los remates de vivienda surgen de procesos donde el banco recupera inmuebles de créditos no pagados para recuperar cartera.

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Por esta razón, podrías encontrar precios por debajo del promedio del mercado, aunque debes tener en cuenta que estos bienes pueden estar ocupados o en trámite legal.

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En el catálogo de junio de 2026, destacan opciones como:

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Viviendas económicas: Una casa en Saravena, Arauca, de 69.7 m² por $55.400.000 o un apartamento en el barrio Ciudad Jardín por $110 millones.

Una casa en Saravena, Arauca, de 69.7 m² por $55.400.000 o un apartamento en el barrio Ciudad Jardín por $110 millones. Opciones en ciudades principales: Apartamentos en Cali desde $136 millones, en Cartagena por $202 millones y en Barranquilla por $334 millones.

Propiedades de alto valor: Casas en Cajicá y Chía que superan los $1.000 millones, y un apartamento en el emblemático edificio BD Bacatá de Bogotá por $1.329 millones.

Si decides participar en una subasta o remate, recuerda que se te pedirá documentación básica (identificación y soporte de ingresos) y, en muchos casos, un depósito previo como garantía de participación.

Davivienda asegura que no estarás solo en la navegación, ya que cuentan con un equipo de asesores que te guiarán desde el primer interés hasta la culminación del negocio.